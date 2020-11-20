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Общество
20 ноября 2020, 14:06

Типография "Уральский рабочий" снова выставлена на продажу

Деньги, калькулятор

В начале 2020 года типографию пытались продать за 402 миллиона. Сейчас цена снижена. Фото: Алексей Кунилов

Росимущество снова выставило на торги все акции свердловской типографии "Уральский рабочий" - 3,9 миллиона штук. Начальная цена снижена, она составляет 389,6 миллиона рублей.

Итоги аукциона будут подведены 22 декабря.

"Перечень видов основной продукции (работ, услуг), производство которой осуществляется акционерным обществом: полиграфическая деятельность, сдача в аренду. Численность работников АО на 30 сентября 2020 года - 147 человек", - говорится в информационном сообщении о продаже акций на аукционе.

Напомним, что типография выставляется на продажу не первый раз. В частные руки её пытаются передать с 2015 года. Пять лет назад губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев обращался в Агентство по печати и массовым коммуникациям и Росимущество с просьбой спасти типографию. Тогда глава региона отмечал, что высокопроизводительное полиграфическое оборудование в случае выкупа комплекса зданий не будет востребовано новым собственником.

В 2015 году типография продавалась за 690 миллионов рублей, в 2016 году – за 583 миллиона, в 2017-м – за 488 миллионов, а в начале 2020 года - за 402 миллиона. Аукционы признавались несостоявшимися, так как желающих приобрести здание не находилось. В начале этого года премьер-министр РФ утвердил прогнозный план приватизации на 2020–2021 годы. В список продаваемых объектов была включена свердловская типография.

Типография "Уральский рабочий" является старейшей типографией на Урале. Она была основана в 1926 году указом Президиума Уральского областного исполнительного комитета Советов РКК ИКД. Издательство выпускало газеты "Уральский рабочий" и "На смену!", а после войны также - книги. Здание предприятия является объектом культурного наследия.

Областная газета Свердловской области

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