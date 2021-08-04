«Служебный роман» и «Трудно быть богом» по-уральски

Несмотря на зрительский ажиотаж, полная посадка пока под запретом – залы в нашей области можно заполнять на 75 процентов Фото: Алексей Кунилов

Прошлый сезон, как ни печально, вошёл в историю со знаком минус: почти полгода из-за пандемии коллективы не имели возможности выходить на сцену. И, вспоминая об этом, нынче сразу несколько учреждений (помимо тех, кто всегда стартовал летом) решили открыться раньше. «Областная газета» представляет гид на август и рассказывает, чего ждать от нового театрального года.

«Квартирный вопрос»: лёд тронулся

Одними из первых новый сезон открывает екатеринбургский Центр современной драматургии. Но прежде чем перейти к творческим планам коллектива, расскажем о том, как развивается ситуация с новым зданием для театра. В материале «Современная драматургия «квартирного вопроса» («ОГ» от 14.07.21) мы писали, что руководитель ЦСД Антон Бутаков обратился к губернаторуЕвгению Куйвашеву с просьбой о помощи. В пандемию у театра возникли проблемы с оплатой аренды – коллектив работает в здании бывшего рыбзавода (ул. Малышева, 145 а, лит. Ф), плата за месяц с учётом скидки сейчас составляет 130 тысяч рублей. Антон Бутаков видит выходом из положения предоставление им в безвозмездное пользование здания ближе к центру города. И на днях театр получил официальный ответ от министра культуры Свердловской области Светланы Учайкиной, в котором говорится, что ведомством вместе с администрацией Екатеринбурга были изучены доступные городские объекты, располагающие необходимыми характеристиками для размещения ЦСД. Чтобы обсудить предлагаемые варианты, руководство театра пригласили на рабочую встречу в администрацию города. А это значит, дело точно сдвинулось с мёртвой точки.

Антон Бутаков. Фото: Галина Соловьёва

Пока же сезон открыли в прежнем здании, это произошло вчера – спектаклем «Солнечная линия». Всего на театральный год у ЦСД запланировано девять новых постановок, первая будет представлена 19 августа – это спектакль «Фокус.Группа.Show» по мотивам рассказа Виктора Пелевина «Фокус-группа» (реж. Алиса Кравцова). Следующей премьерой станет спектакль, созданный Алексеем Федорченко по его собственной пьесе «Вторая Бар-Мицва». Год назад анонсировалось, что постановка Федорченко будет закрывать сезон 2020/2021, но планы немного сдвинулись. Пока известно, что в основе пьесы – биография бизнесмена Арманда Хаммера, являвшегося доверенным лицом Ленина, а также первым американцем, получившим концессию в Советской России, — месторождение асбеста под Алапаевском.

Также впервые за три года театр обновит детский репертуар, причём сразу несколькими постановками – «Римские фантазии», «Ёжик в тумане» и «Вверх тормашками». Ну и, пожалуй, самая любопытная премьера ждёт зрителей в марте будущего года: Антон Бутаков представит свою версию «Трудно быть богом», основанную и на Стругацких, и на фильме Алексея Германа.

Сравним Карениных

«Коляда-театр» традиционно стартовал 2 августа. В афише первого месяца работы – новинки предыдущего сезона и проверенные годами постановки. Первый премьерный спектакль – «Анна Каренина» – колядовцы сыграют 10 сентября на фестивале «Реальный театр» (5–10 сентября, на площадке ТЮЗа). В мае свердловский зритель познакомился с золотомасочной версией великого произведения Толстого от режиссёра Дмитрия Крымова, теперь черёд Николая Коляды, который поставит «Анну Каренину» по своей же инсценировке.

– 27 августа артисты отправятся на «Ещё один фестиваль» в Омске, где покажут спектакль «Раскольников», его же в ноябре увидят челябинские зрители на XV фестивале-конкурсе драматических театров «КАМЕРАТА», – уточняет Эка Вашакидзе, заведующая труппы и замдиректора «Коляда-театра». – В августе у нас пройдёт презентация сборника рассказов Николая Коляды и презентация четырёх пьес его учеников. Вообще планов на этот год очень много, но об остальных проектах расскажем позже.

Фото: Алексей Кунилов

На день раньше, 1 августа, спектаклем-путешествием «Мой город – Екб» 35-й сезон открыл «Театрон». Хотя это, скорее, формальность, поскольку этот коллектив практически не останавливается и не расстаётся со зрителем даже летом. 6 августа на сцене театра тоже Толстой, но под другим ракурсом – название спектакля «Анна. Каренин». Впервые его представили в конце мая, премьерные показы продолжатся сейчас. Также труппа работает над спектаклем «Месяц в деревне» по Тургеневу.

Свердловский театр драмы начинает 92-й сезон 17 августа. В первую неделю зрителей ждут спектакли «Лифт», «Мастер и Маргарита», «Близость», «Кроткая» и другие. 10 и 11 сентября – премьера постановки «Магнит» – истории в десяти песнях о жизни и творчестве музыканта с тяжёлой судьбой Аркадия Кутилова. Предпоказ спектакля состоялся под занавес прошлого сезона и получил положительные отклики критиков и первых зрителей.

Фото: Пресс-служба Свердловского театра драмы

Также в театре готовятся к постановке «Сон в шалую ночь», Шекспира будут интерпретировать режиссёр Уланбек Баялиев и сценограф Евгения Шутина.

Продолжит Театр драмы «следовать за кинематографом»: в прошлом сезоне мы познакомились с театральной версией «Пролетая над гнездом кукушки», в этом нас ждёт спектакль по пьесе Эмиля Брагинского и Эльдара Рязанова «Сослуживцы», положенной в основу легендарного «Служебного романа». Над этим «хитом» предстоит работать дуэту Дмитрий Зимин - Владимир Кравцев.

– Впервые свердловская публика познакомится с работой невероятно востребованного сейчас молодого режиссёра Данила Чащина: спектакль по повести Георгия Николаева «Звёздный час по местному времени» он поставит в тандеме с хорошо известным нашей публике сценографом, главным художником Театра им. Евг. Вахтангова Максимом Обрезковым, выпускавшим в нашем театре спектакли «Зойкина квартира» и «Три мушкетёра». Будут и ещё две премьеры, название которых мы пока не будем разглашать, ведь должна же оставаться какая-то интрига? – комментирует планы на сезон директор театра Алексей Бадаев.

Зритель требует!

Пока ещё официально не объявил о старте 176-го сезона Ирбитский драматический театр им. А.Н. Островского, но свои двери для зрителей коллектив откроет уже 7 августа.

– Для нашего театра это действительно нетипичная ситуация, обычно мы начинали в сентябре-октябре, но в этом году из-за просьб наших зрителей, приняли решение открыться раньше, – рассказывает «ОГ» Лилия Гундырева, директор Ирбитского театра. – Премьеры будем готовить параллельно. Мы уже приступили к постановке спектакля «Поздняя любовь», он создаётся благодаря субсидии на поддержку театров малых городов. К Новому году выпустим «Алёнушкины сказки» по Мамину-Сибиряку, весной к нам посотрудничать приедет режиссёр Свердловского театра драмы Дмитрий Зимин, он уже предложил несколько пьес.

Кроме того, театр выиграл грант Министерства культуры РФ на участие в проекте «Театральная усадьба». Суть в том, чтобы некоторые спектакли из репертуара театра были сыграны на объектах культурного наследия, созвучных эпохе выбранных произведений. Действительно, кому как не Ирбиту, который славится своими историческими зданиями, было откликнуться на участие в таком проекте. С сентября по декабрь коллектив сыграет 8 спектаклей – часть на площадке магазина «Пассаж», часть в Ирбитском историко-этнографическом музее.

А в ноябре театр приглашён с гастролями в Москву – выступить в Центральном Дом актёра в рамках проекта «Театральная провинция».

Фото: Алексей Кунилов

В юбилей – со стимпанком и Гоголем

Вчера свой юбилейный, 90-й сезон, открыл Екатеринбургский театр кукол, для которого он станет историческим в первую очередь из-за того, что коллектив после масштабного капитального ремонта вернётся в родное здание (ул. Мамина-Сибиряка, 143). Наверное, уже все поняли, что пока театр базируется в бывшем кинотеатре «Колизей» (пр. Ленина, 43). В декабре нынешнего года ремонт должны завершить, а переехать кукольники планируют весной 2022-го.

Первая премьера сезона намечена на декабрь – это технически сложная постановка под названием «ART-механика». В театре рассказали, что художественно эта работа решена в стиле стимпанк: в центре истории окажется творец, механик, который не любит людей, живой мир, он убеждён, что именно машина является идеальным существом. И создаёт свой механический мир. Над необычным проектом работает творческая команда: главный режиссёр театра Евгений Сивко, главный художник Юлия Селаври, актёры Татьяна Жвакина и Валерий Бахарев.

– На сцене появится очень большой куб, грани которого будут раскрываться, и каждая из граней превратится в отдельный номер, отдельную историю. Так творец познакомит созданную им куклу-механизм с многообразием мира, а она потом убедит механика, что мир этот прекрасен, – поясняет Мария Зырянова, руководитель литературно-драматургической части театра. – Техническая сложность заключается в том, чтобы уместить в пространство одного куба разные истории, кукол, механизмы… Спектакль адресован самому широкому кругу зрителей, мы рекомендуем его для семейного просмотра – маленьким будет интересна визуальная составляющая, а взрослым, скорее, философская сторона.

В марте в честь переезда театр устроит торжественный концерт-презентацию. И третья премьера случится в финале сезона (в апреле-мае) – приглашённый режиссёр Игорь Казаков уже на родной сцене театра поставит спектакль «Гоголь.Триптих», рассчитанный на подростковую и взрослую аудиторию, в основу которого будут положены три гоголевских рассказа.

В сентябре екатеринбургские кукольники покажут свою оперу марионеток «Собака камень» на фестивале «Рязанские смотрины» и на Международном фестивале театров кукол имени С.В. Образцова в Москве. Фото: Галина Соловьёва