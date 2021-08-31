И рэп, и Marvel, и Шекспир

Царь-девица (Екатерина Малкович) будто удивлена необычными образами Ивана (Арсентий Лазарев) и Конька-горбунка (Анастасия Кержеманкина). Фото: Ольга Керелюк / «Урал Опера Балет»

Мы уже рассказывали о планах коллективов, открывших сезон в августе. Пришёл черёд театров, которые начинают работу в сентябре.

Активная эволюция Музкомедии

Свердловский театр музыкальной комедии откроется 9 сентября спектаклем «Боккаччо», премьера которого состоялась в конце апреля. Над постановкой работал тогда ещё приглашённый режиссёр, а теперь художественный руководитель театра Филипп Разенков. Он немного рассказал о том, как будет строиться творческий процесс в связи с его приходом на эту должность.

– Я сторонник не революции, а активной эволюции, – отмечает Филипп Разенков, – стратегия развития будет основываться на фундаменте, который существует. Но считаю, что музыкальный театр – искусство, которое сегодня должно стать локомотивом творческой мысли и в театре, и вообще в мировом искусстве. Потому что язык театра и язык музыки порождают, на мой взгляд, самое сильное воздействие на человека. В Свердловской музкомедии уже было немало новаторских спектаклей, мы продолжим двигаться в этом направлении. Конечно, впереди – серьёзная работа по повышению мастерства, профессионального уровня труппы. Есть мечта (пусть на это уйдёт немало времени) создать театральный коллектив, которого ещё не существовало.

Филипп Разенков во время постановки спектакля "Боккаччо". Фото: Алексей Кунилов

Если переходить от глобального к конкретике, то первым спектаклем Филиппа Разенкова в новом сезоне станет постановка на музыку Микаэла Таривердиева. Название пока в секрете, худрук лишь пояснил, что произведения этого композитора редко звучат с театральных подмостков, а в таком формате выбранная музыка не звучала вовсе. Кроме того, в этом спектакле Разенков постарается объединить артистов всех поколений.

Ещё один спектакль-новинку для нашей страны планируется выпустить под названием «Ночь улыбается трижды». Планируется, потому что необходимо получить разрешение правообладателей на смену названия – в оригинале оно звучит как «Маленькая ночная серенада». Шекспир написал пьесу «Улыбки летней ночи», Бергман снял одноимённый фильм, по которому уже Стивен Сондхайм поставил мюзикл. Теперь главному режиссёру театра Кириллу Стрежневу предстоит создать свою версию спектакля (премьера – 17 ноября).

– В России его ещё действительно не ставили, – говорит Кирилл Савельевич. – Думаю в связи с тем, что это сложное философское произведение, не имеющее аналогов ни с российским, ни с американским мюзиклом. Такой многоклеточный монстр. Кассовый ли? Нет, но мы сделаем его кассовым. Это будет смешная, запутанная, лихая история.

Также в Музкомедии увеличится камерный репертуар. В театре долго искали подходящий материал и выбрали водевиль «Женитьба гусара» с музыкой Геннадия Гладкова. На Новой сцене покажут дипломный спектакль Дарьи Аксёновой «Мелодия двух морей», главные роли в котором исполнят юбиляры – Надежда Басаргина и Анатолий Бродский.

Пришлось перенести на весну 2022 года Международный конкурс молодых артистов оперетты и мюзикла имени народного артиста СССР Владимира Курочкина, 7 мая исполнится 100 лет со дня его рождения.

Онегин и его двойник

«Урал Опера Балет» стартует 10 сентября премьерой – оперой «Набукко». Именно с этого произведения, как утверждают специалисты, и началась слава Джузеппе Верди. Сюжет строится на событиях, описанных в Библии (Четвёртая книга Царств, главы 24, 25), и повествует о бедствиях евреев, их пленении вавилонянами, а затем – отпущении на родину царём Вавилона Навуходоносором II. В Екатеринбургском оперном этот материал поставлен впервые. Дирижёр-постановщик - Константин Чудовский, режиссёр – Надежда Столбова, в 2020-м она представила концертную постановку оперы «Лючия ди Ламмермур».

Тех, кто ещё не успел увидеть последнюю премьеру прошлого сезона – «Конёк-горбунок», ждут 22 и 24 сентября. Да-да, тот самый балет-шоу, где читают рэп, где сошлись старинная и современная хореография, где уральский колорит смешался со знаменитым сюжетом Петра Ершова. Постановщик – худрук Урал Балета Вячеслав Самодуров, музыка Анатолия Королёва, дирижёр – Павел Клиничев.

И уже через месяц – 2 и 3 октября – будет презентован амбициозный проект «L.A.D.». Это мировая премьера балетов композитора Леонида Десятникова. Мы, как правило, стараемся осторожно относиться к формулировке «мировая премьера», всё-таки далеко не каждый спектакль, пусть и действительно поставленный впервые, гармонирует с таким громким определением. Но тут случай особенный.

Вячеслав Самодуров. Фото: Алексей Кунилов

– Такого проекта у нас ещё никогда не было. Это сложное и по логистике, и по задачам событие, – пояснял Вячеслав Самодуров. – Для меня большая радость, что наконец-то возник шанс поработать с музыкой Десятникова, композитора, которого я очень люблю.

В спектакле «L.A.D.» (инициалы – Леонид Аркадьевич Десятников) задействована вся балетная труппа – 65 человек, камерный состав оркестра, хор Уральской консерватории. Три приглашённых балетмейстера и сам Вячеслав Самодуров работают с разными произведениями композитора, представляя богатую палитру новых хореографических образов. Музыкальный руководитель проекта – пианист Алексей Гориболь. Событие посетит сам Леонид Десятников.

А первая неделя ноября пройдёт под знаком «Евгения Онегина». Предыдущая версия популярнейшего произведения в Екатеринбургском театре оперы и балета датируется 2014 годом, сейчас публику ждёт уже 12-я версия. Режиссёр – Дмитрий Волкострелов, сценограф – Ксения Перетрухина, дирижёр – Константин Чудовский. На этот раз авторы точно следуют либретто оперы, однако для того, чтобы побороться за актуальность, применяют любопытнейший приём – вводят двойников пушкинских героев, конечно же, наших современников.

Екатеринбургский театр юного зрителя логично открывается 1 сентября, когда основная аудитория коллектива тоже выходит с каникул. Начинает ТЮЗ новинкой «Волшебник Изумрудного города» (премьера состоялась в июне) по пьесе Анны Богачёвой, написанной, в свою очередь, по мотивам повести Волкова. Режиссёр Павел Пронин и художник-постановщик Ирина Сид решили, что с юной публикой надо разговаривать на их языке, отсюда эстетика комиксов и схожесть некоторых персонажей с героями вселенной Marvel. КомпозиторАлександр Жемчужников, написавший музыку специально для постановки, тоже не обошёлся без рэпа и современных битов.

С 5 по 10 сентября ТЮЗ принимает в своих стенах фестиваль «Реальный театр», в рамках которого можно увидеть коллективы из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска, Перми, Тюмени и Эстонии. И это уже программа для взрослого зрителя (возрастной ценз на разные постановки колеблется от 14+ до 18+). К обычной жизни театр вернётся с 12 сентября – зрителя ждут спектакли «Тимур и его команда», «Щелкунчик», «Евгений Онегин», «Женитьба». Афиша на октябрь появится позже.

Каменцы – в Сибирь, тагильчане – в горы

Каменск-Уральский театр «Драма номер три» традиционно начинает работу со зрителем в два этапа: с 12 сентября – запускают детские спектакли, с 8 октября – взрослый репертуар.

Первая премьера намечена на 19 сентября – это работа с участием кукол и масок под названием «Вдруг». Постановкой своей же пьесы занимался Дмитрий Зубарев, «Вдруг» он написал вместе с отцом Петром Зубаревым, который, кстати, руководит театром в Мариинске. 8 и 9 октября – первые показы «Утиной охоты», Вампилова на сцене «Драмы номер три» поставил Дмитрий Зимин. Дмитрий артист и режиссёр Свердловского театра драмы, но активно сотрудничает с коллективами из области – мы уже писали, что в этом сезоне его уже ждут в Ирбитском драматическом театре, в Каменск-Уральском он тоже работает не впервые.

– В октябре у нас начнутся репетиции двух авторских проектов худрука театра Людмилы Матис, - рассказывает руководитель отдела по связям с общественностью театра Владимир Скрябин. – Первый – семейный сторителлинг «Алёнушкины сказки», посвящённый юбилею Дмитрия Мамина-Сибиряка. Второй – эскиз спектакля «Команда» по одноимённой пьесе Семёна Злотникова. Вполне возможно, что к этому проекту подключатся и артисты, имеющие режиссёрские амбиции. Тогда получится «парад» эскизов, по окончании которого совместно со зрителем будет принято решение о том, какой из них следует превратить в полноценную постановку.

Также осенью труппу ждут областные и межрегиональные гастроли в Томск и Нижний Тагил. В Сибири каменцы сыграют 5 спектаклей (с 30 сентября по 3 октября), в Тагиле – 3 спектакля (23 и 24 октября). Гастроли обменные, поэтому в эти же даты на Урал приедут Томский драматический и нижнетагильский Новый молодёжный театры.

В эти дни Нижнетагильский театр драмы им. Д.Н. Мамина-Сибиряка принимает театральную лабораторию Театра Наций: за пять дней три приглашённых режиссёра – Алексей Логачёв, Галина Зальцман и Филипп Гуревич – будут создавать эскизы спектаклей, лучшие из которых войдут в репертуар театра (также проект принимает на своей сцене нижнетагильский Новый молодёжный театр).

Лаборатория Театра наций в Нижнем Тагиле. Фото: Официальная группа лаборатории "В контакте"

И уже 10 сентября Нижнетагильская драма откроется для зрителей, первой будет сыграна премьера прошлого года «Демидовы. Версия», спектакль, очень полюбившийся тагильчанам. А 24 сентября труппа представит новинку нынешнего сезона – драму «Пегий пёс, бегущий краем моря» по Чингизу Айтматову. Над постановкой работает режиссёр Даниил Безносов (главреж Краснодарского молодёжного театра). Интересно, что артистов спектакля даже вывезли в Уральский горы, чтобы они на себе почувствовали экстремальные условия, побыв вдали от цивилизации.

1 октября состоится ещё одна премьера – это комедия с говорящим названием «Дуры мы, дуры» по пьесе Дамира Салимзянова. В театре уверены, что это будет хит, особенно комедию должна оценить как раз женская аудитория.

Также тагильчанам предложили выбрать новогодний репертуар. В голосовании приняли участие 1,5 тысячи человек, и победила сказка «Двенадцать месяцев». Теперь, по словам худрука Нижнетагильской драмы Игоря Булыгина, перед ним стоит сложная задача – 33 мужские роли распределить на 17 артистов. Но слово зрителя – закон, тем более что последний раз «Двенадцать месяцев» шли на сцене театра аж 25 лет назад.

О планах театров, которые открылись в августе, можно прочитать здесь.

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