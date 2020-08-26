При формировании бюджета Свердловской области на 2021-2023 годы учтут экономические трудности 2020 года

Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Свердловской области за семь месяцев составили 153,3 млрд рублей. Фото: Павел Ворожцов.

При формировании бюджета Свердловской области на 2021 год и плановый период 2022-2023 годов будут учтены особенности развития экономики в текущем году. Во внимание будут приняты и меры поддержки отраслей, наиболее пострадавших от пандемии коронавируса.

«Мы предпринимаем все необходимые шаги, чтобы бюджет региона смог обеспечить все социальные обязательства, активно работаем в сфере поиска новых источников дохода. Такая работа позволила обеспечить в I полугодии 2020 года поступления в консолидированный бюджет области в размере 3,4 млрд рублей. В ближайшее время мы приступим к формированию бюджета на предстоящий год и плановый период и, конечно, в первую очередь будем учитывать особенности текущего исполнения доходов», – заявила заместитель губернатора – министр финансов Свердловской области Галина Кулаченко.

В департаменте информполитики Свердловской области напомнили, что исполнение доходной части бюджета региона в течение семи месяцев, прошедших с начала года, проходило в условиях нестабильной экономической ситуации. Деловая активность в сферах производства и потребления была снижена.

В итоге налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета Свердловской области за семь месяцев составили 153,3 млрд рублей, что на 15,3 млрд рублей, или на 9,1%, ниже уровня аналогичного периода прошлого года.

Напомним, ранее «Областная газета» сообщала о том, что с января по июль налоговые и неналоговые поступления в региональную казну составили 119,6 млрд рублей. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года доходы снизились на 12,9 млрд рублей, или на 9,8%.

В местные бюджеты свердловских муниципалитетов поступили 33,7 млрд рублей. К уровню аналогичного периода 2019 года эта сумма снизилась на 2,3 млрд рублей, или на 6,5%.

Добавим, ранее в региональном минфине определили даты согласительных процедур для муниципалитетов и состав согласительной комиссии.