Евгений Куйвашев обсудил с главой ВСМПО-Ависма Сергеем Степановым развитие Верхней Салды

Глава региона провёл рабочую встречу с генеральным директором корпорации Сергеем Степановым. Фото: департамент информполитики Свердловской области.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев и руководство ВСМПО-Ависма наметили план работы по развитию предприятия и Верхней Салды. Глава региона провёл рабочую встречу с генеральным директором корпорации Сергеем Степановым.

Губернатор и глава корпорации обсудили планы по взаимодействию органов власти с предприятием, дальнейшей совместной работе, направленной на развитие Верхней Салды и реализацию социальных проектов.

«Для ВСМПО-Ависма, как для градообразующего предприятия традиционно важными были не только вопросы развития производства, но и реализация социальных проектов в муниципалитете. Это наша приоритетная совместная задача. Уверен, что все хорошие начинания будут продолжены и будут воплощены новые инициативы», — приводит слова главы региона департамент информполитики Свердловской области.

По словам губернатора, повышению инвестиционной привлекательности территории поспособствует реализация недавно подписанного соглашения со Свердловской железной дорогой о строительстве железнодорожной инфраструктуры на площадке особой экономической зоны «Титановая долина» в Верхней Салде.

Также в ходе рабочей встречи обсуждались вопросы сохранения трудового коллектива в условиях пандемии COVID-19 и мер, принимаемых для борьбы с инфекцией.

Напомним, как сообщала «Областная газета», Сергей Степанов возглавил ВСМПО-Ависма 2 июля. Ранее он занимал пост вице-президента горно-металлургического холдинга «Евраз». 8 июля нового генерального директора предприятия представили губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву.