Уровень безработицы в России достиг показателей 2012 года

В 2012 году уровень безработицы составлял 6,3%, а в 2019 году - 4,7%. Фото: Александр Зайцев.

Президент России Владимир Путин провёл в режиме видеоконференции совещание, где обсуждались экономические вопросы. Глава государства отметил, что уровень безработицы в стране достиг показателей марта 2012 года.

"Безработица в России ещё находится на достаточно высоком уровне, сейчас превышает 6% экономически активного населения. Напомню, что такой уровень у нас был в марте 2012 года", - передаёт слова Президента пресс-служба Кремля.

Глава государства напомнил, что в 2012 году уровень безработицы составлял 6,3%, а в 2019 году - 4,7%. До 2012 года включительно государство боролось с последствиями экономического кризиса 2008 года.

Как подчеркнул Владимир Путин, на рост показателя безработицы повлияло повышение максимальной суммы пособия до уровня МРОТ и доплаты на детей. По мнению главы государства, более весомая сумма пособия по безработице привлекла больше людей, желающих встать на учёт в центр занятости, из-за чего и произошёл рост статистики.

При этом Президент отметил, что ситуация на рынке труда остаётся напряжённой, поэтому государству необходимо и дальше оказывать адресную поддержку россиянам.

Российский лидер напомнил о поручении Правительству к концу 2021 года снизить уровень безработицы до показателей 2019 года - 4,7% от общего числа экономически активного населения.

Ранее "Областная газета" сообщала, что премьер-министр Михаил Мишустин продлил выплаты на детей родителям, потерявшим работу из-за пандемии коронавируса, до конца сентября. Кроме того, на бесплатное переобучение безработных россиян кабмин выделил почти 3 млрд рублей.

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