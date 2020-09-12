Правительство России выделило ещё 35 миллиардов рублей на пособия по безработице

На сегодняшний день размер пособия по безработице варьируется от 1,5 тыс. рублей до 12 130 рублей. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ выделило ещё 35,3 миллиардов рублей на пособия по безработице. Соответствующее распоряжение подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Согласно документу, опубликованному на сайте кабмина, за эффективностью расходования выделенных на пособия средств, поручено следить Роструду. Соответствующий доклад должен быть представлен в Правительство до 1 февраля 2021 года.

В пояснительной записке к документу отмечается, до 31 августа на эти цели было потрачено 109,4 млрд рублей, что составляет более 83% от предусмотренных в бюджете средств.

Решение дополнительно профинансировать эту меру поддержки принято для того, чтобы избежать невыплат.

Ожидается, что распоряжение позволит регулярно и в полном объёме предоставлять финансовую помощь тем, кто оказался в сложной жизненной ситуации. При необходимости на выплату пособий будут направлены дополнительные бюджетные средства.

Напомним, что на сегодняшний день размер пособия по безработице варьируется от 1,5 тыс. рублей до 12 130 рублей в зависимости от категории получателя. Добавим, ранее сообщалось, что уровень безработицы в России достиг показателей 2012 года.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о продлении выплат на детей родителям, оставшимся без работы, до конца сентября. На эти цели из федерального бюджета будет выделено 8,5 млрд рублей.