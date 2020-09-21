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Экономика
21 сентября 2020, 13:50

Курс евро превысил 90 рублей

евро

Курс евро достиг отметки в 90,3 рубля. Фото: Алексей Кунилов.

Во время торгов на Московской бирже курс евро превысил 90 рублей. Доллар преодолел отметку в 76 рублей.

По данным торговой площадки, в 11:19 по мск курс евро достиг 90,3 рубля. Как сообщает ТАСС, в последний раз европейская валюта превысила 90 рублей 8 сентября. Аналогичный курс был зафиксирован и перед этим, 7 сентября, а до этой даты евро поднимался выше 90 рублей в феврале 2016 года.

Фото: Мосбиржа

Курс доллара в свою очередь составил 76,4 рубля (по данным на 11:19 по мск). Отметку в 76 рублей доллар перешагнул впервые с 9 сентября.

Фото: Мосбиржа

Ранее "Областная газета" разбиралась в причинах ослабления рубля. По мнению экспертов, это происходит на фоне серьёзно изменившегося потока денег от экспорта, прежде всего сырьевого. Влияние на курсы валют также может оказывать ситуация с Алексеем Навальным и возможными санкциями по отношению к Северному потоку-2.

Областная газета Свердловской области

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Курс евро превысил 90 рублей