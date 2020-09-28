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28 сентября 2020, 11:23

Число безработных россиян выросло до 4,8 миллиона

центр занятости

В Свердловской области уровень безработицы за летние месяцы снизился до 6,2%. Фото: Галина Соловьёва.

В августе уровень безработицы в России составил 6,4%. Число граждан, которые квалифицировались как безработные, достигло 4 млн 808 тысяч, что на 77 тысяч больше, чем месяцем ранее.

По данным Росстата, 70% безработных граждан являются городскими жителями. Среди нетрудоустроенных россиян мужчин чуть больше чем женщин — 51% против 49%. Четверть (25,6%) лиц без работы не имеют опыта трудовой деятельности.

В Свердловской области уровень безработицы за летние месяцы снизился до 6,2% (за май-июль было 6,5%). Число безработных граждан составляет 129,5 тысяч человек, то есть на 7,5 тысяч меньше, чем за предыдущий отчётный период.

Напомним, в Минэкономразвития РФ надеются, что по итогам текущего года уровень безработицы в стране снизится до 5,7%. При этом показатель растёт уже в течение полугода: с марта он увеличился на 1,7 процентного пункта.

Областная газета Свердловской области

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