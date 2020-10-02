Свердловские власти увеличили оклады работников туриндустрии. Фото: Павел Ворожцов.

Власти Свердловской области проиндексировали зарплаты работникам госучреждений региона в сфере туризма. С 1 октября оклады выросли на 3%.

Согласно постановлению № 711-ПП, речь идёт о работниках тех госучреждений, в отношении которых функции и полномочия учредителя осуществляются Министерством инвестиций и развития Свердловской области. Минимальные размеры их окладов (должностных окладов) будут увеличены в 1,03 раза.

Также в документе представлено примерное положение об оплате труда. Минимальные размеры окладов выглядят следующим образом:

для профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые должности служащих четвертого уровня", 1 квалификационный уровень – 28 205 рублей, что на 822 рубля больше, чем в прошлом году;

для профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня", 5 квалификационный уровень – 17 559 рублей (+512 рублей к прошлому году);

для профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые должности служащих третьего уровня", 4 квалификационный уровень – 14 633 (+427 рублей);

для профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые должности служащих второго уровня", 3 квалификационный уровень – 11 704 (+341 рубль);

для профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые должности служащих второго уровня", 2 квалификационный уровень – 8 779 (+256 рубль);

для профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые должности служащих второго уровня", 1 квалификационный уровень – 9 873 (+323 рубля);

для профессиональной квалификационной группы "Общеотраслевые должности служащих первого уровня", 1 квалификационный уровень – 6 584 (+192 рубля).

Фото: документ

Ознакомиться с документом более подробно можно на официальном интернет-портале правовой информации региона.

Добавим, ранее мэр Екатеринбурга Александр Высокинский подписал постановление об индексации зарплат работникам муниципальных учреждений. С 1 октября 2020 года заработная плата бюджетников увеличивается на 3,8%.

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