ЦБ РФ вновь сохранил ключевую ставку на уровне 4,25% годовых

Ключевая ставка сохранится на уровне 4,25% годовых. Фото: Галина Соловьёва.

Совет директоров Банка России на сегодняшнем заседании принял решение сохранить ключевую ставку на прежнем уровне. Показатель составляет 4,25% годовых.

Годовая инфляция в России соответствует прогнозу Центробанка. В сентябре она увеличилась до 3,7% (с 3,6% в августе), а по данным на 19 октября достигла 3,8%.

"Динамика инфляции. Инфляция складывается в соответствии с прогнозом Банка России и по итогам 2020 года ожидается в интервале 3,9–4,2%", - сообщается на сайте Центробанка.

В 2021 году немного снизится, до 3,5–4,0%. В дальнейшем годовой темп прироста цен будет находиться в районе 4%.

При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом целесообразность дальнейшего снижения ключевой ставки регулятор будет оценивать на следующих заседаниях. Эти решения будут приниматься с учётом фактической и ожидаемой динамики инфляции, развития экономики, рисков со стороны внутренних и внешних условий, а также реакции на них финансовых рынков.

Как сообщает пресс-служба Банка России, в следующий раз ключевая ставка будет приниматься 18 декабря.

Напомним, в этом году Банк России четыре раза снизил ключевую ставку. Это происходило в феврале (до 6% годовых), апреле (до 5,5% годовых), июне (до 4,5% годовых) и июле (до 4,25%). В сентябре этот уровень был сохранён. Он является историческим минимумом.