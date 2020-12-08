Инфляция в Свердловской области достигла максимального для 2020 года уровня

Продукты в Свердловской области за год подорожали на 5,41%. Фото: Галина Соловьёва.

В ноябре годовая инфляция в Свердловской области ускорилась до 3,87%. Это максимальный показатель за текущий год.

До этого самый высокий годовой темп прироста потребительских цен на Среднем Урале был зарегистрирован в октябре. Тогда инфляция составила 3,4%. Ускорение инфляции в регионе наблюдается уже пятый месяц подряд, начиная с июля (2,8%). Самой низкой инфляция была в феврале (2,3%).

Фото: по данным Свердловскстата

По данным Свердловскстата, продовольственные товары за год подорожали на 5,41%, непродовольственнные - на 4,32%, услуги - на 1,57%.

Напомним, в целом по России годовая инфляция в ноябре составила 4,42%, то есть была заметно выше аналогичного показателя по Свердловской области.

В месячном выражении цены на продукты в свердловских магазинах выросли на 1,39%, на непродовольственные товары - на 0,73%. Услуги, наоборот, стали дешевле - на 0,14%.