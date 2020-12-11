Генпрокуратура РФ организовала проверку обоснованности повышения цен на продукты

Цены на некоторые товары за время пандемии выросли более чем в полтора раза. Фото: Галина Соловьёва.

В целях защиты прав граждан в период распространения коронавируса Генпрокуратура РФ проводит работу по противодействию нарушениям законодательства страны при формировании цен на продукты питания. По данным ведомства, цены на некоторые товары за время пандемии выросли более чем в полтора раза.

Как говорится в сообщении на сайте Генпрокуратуры, цены на сахар увеличились на 71%, подсолнечное масло подорожало на 23,8%, мука - на 12,9%, а хлеб - на 6,3%.

В связи с необоснованным подорожанием продовольственных товаров генеральный прокурор Игорь Краснов поручил региональным прокурорам совместно с антимонопольными органами начать работу по надзору за исполнением законодательства в области ценообразования на продукты первой необходимости. Отмечается, что при обнаружении необоснованного роста цен будет обеспечено решительное реагирование и жёсткое пресечение картельных сговоров.

Напомним, в среду, 9 декабря, на совещании по экономическим вопросам Президент РФ Владимир Путин поднял тему роста цен в магазинах. Он выразил мнение, что увеличение стоимости продуктов связано с попыткой подогнать внутренние цены под ситуацию на мировом рынке, и поручил решить проблему.

В свою очередь премьер-министр РФ Михаил Мишустин поручил профильным ведомствам и министерствам проанализировать ситуацию с ростом цен на продукты и проработать вопрос с крупнейшими торговыми сетями. Он также поручил подготовить предложения по дополнительным мерам, необходимым для стабилизации ситуации по основным товарным позициям.

Пресс-секретарь Президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Кремль надеется на оперативное урегулирование ситуации с повышением цен. По его словам, сдерживание роста стоимости на продукты кабмин будет проводить рыночными инструментами.