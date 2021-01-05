Повышенный размер максимального пособия по безработице в России сохранится на 2021 год

Минимальный размер пособия составит 1 500 рублей, а максимальный останется на уровне 2020 года – 12 130 рублей. Фото: Александр Зайцев.

Председатель Правительства России Михаил Мишустин подписал постановление о сохранении повышенного размера максимального пособия по безработице на 2021 год. Это связано с сохраняющимися рисками распространения коронавирусной инфекции.

Минимальный размер пособия составит 1 500 рублей, а максимальный останется на уровне 2020 года – 12 130 рублей.

"Первые три месяца гражданину будет выплачиваться 75% заработка, но не более максимальной величины пособия, а вторые три месяца – 60% заработка, но не более 5000 рублей", – сообщается на сайте кабмина.

Напомним, что увеличение максимального размера пособия по безработице произошло в марте прошлого года. В качестве меры поддержки безработных граждан в разгар распространения COVID-19 размер пособия увеличили с 8 000 до 12 130 рублей. Однако из-за сохраняющихся рисков меру было решено продлить.

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