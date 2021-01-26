Долгосрочный контракт на поставку титана заключили "ВСМПО-Ависма" и Boeing

Титновую продукцию продолжат поставлять для стороительства гражданских самолётов. Фото: Алексей Кунилов

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" и компания Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции. Она будет использоваться для изготовления гражданских самолётов.

Речь идёт о моделях 787 Dreamliner, 777, 767 и 737. Большая часть продукции будет проходить механическую обработку на совместном предприятии Ural Boeing Manufacturing в Верхней Салде.

"В соответствии с условиями контракта, ВСМПО-АВИСМА будет поставлять компании Boeing и ее поставщикам титановые поковки. В рамках ранее подписанного контракта свердловская корпорация также продолжит поставки титанового проката", - рассказали в пресс-службе ВСМПО-Ависма.

Кроме того, предприятие будет поддерживать сбыт и услуги по контрактам, включая логистику и своевременную поставку продукции через свою сбытовую и дистрибьюторскую сеть, центры которой находятся в США, Великобритании, Европе и Китае.

Напомним, что 11 января у ВСМПО-Ависма вновь сменился гендиректор. Им стал Дмитрий Осипов.

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