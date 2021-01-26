Темы дня

Экономика
26 января 2021, 12:33

Долгосрочный контракт на поставку титана заключили "ВСМПО-Ависма" и Boeing

Производство титана

Титновую продукцию продолжат поставлять для стороительства гражданских самолётов. Фото: Алексей Кунилов

ПАО "Корпорация ВСМПО-АВИСМА" и компания Boeing подписали долгосрочный контракт на поставку титановой продукции. Она будет использоваться для изготовления гражданских самолётов.

Речь идёт о моделях 787 Dreamliner, 777, 767 и 737. Большая часть продукции будет проходить механическую обработку на совместном предприятии Ural Boeing Manufacturing в Верхней Салде.

"В соответствии с условиями контракта, ВСМПО-АВИСМА будет поставлять компании Boeing и ее поставщикам титановые поковки. В рамках ранее подписанного контракта свердловская корпорация также продолжит поставки титанового проката", - рассказали в пресс-службе ВСМПО-Ависма.

Кроме того, предприятие будет поддерживать сбыт и услуги по контрактам, включая логистику и своевременную поставку продукции через свою сбытовую и дистрибьюторскую сеть, центры которой находятся в США, Великобритании, Европе и Китае.

Напомним, что 11 января у ВСМПО-Ависма вновь сменился гендиректор. Им стал Дмитрий Осипов.

Читайте также:

США исключили "ВСМПО-Ависма" из санкционного списка.

Областная газета Свердловской области

Стали очевидцем происшествия? Хотите сообщить свою новость?
Пишите нам: info@oblgazeta.ru, звоните нам: 8 (343) 375-78-28

Нашли опечатку? Выделите её и нажмите Ctrl+Enter.
26.01.2021, 13:34 / Общество
Москва поборется за право проведения ЭКСПО-2030
26.01.2021, 13:22 / Общество
На Среднем Урале скончались ещё 18 больных ковидом
26.01.2021, 13:18 / Общество
Менее 19 тысяч случаев коронавируса выявили в России за сутки
26.01.2021, 13:10 / Общество
За сутки в Свердловской области выявили 358 случаев коронавируса
26.01.2021, 13:07 / Общество
В Свердловской области у пяти новорождённых обнаружили коронавирус