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Экономика / Промышленность
11 января 2021, 12:34

На "ВСМПО-Ависма" снова сменился гендиректор

Дмтрий Осипов

До этого Дмитрий Осипов семь лет возглавлял Уралкалий. Фото: дирекция по связям с общественностью ВСМПО-АВИСМА.

На "ВСМПО-Ависма" сменилось руководство. Новым гендиректором корпорации стал Дмитрий Осипов. Приказ о его назначении подписан сегодня, 11 января.

Стало известно, что полномочия Сергея Степанова прекращены. Напомним, что он был представлен губернатору как гендиректор полгода назад, в июле.

"Сергей Степанов уходит с поста генерального директора по личным причинам, в его планах уделять больше времени семье и новорождённой дочери. Его работа выпала на период сокращения заказов от авиастроения, а также была связана с организацией промышленного процесса в условиях эпидемических ограничений", - рассказали в пресс-службе корпорации.

Досье

Дмитрий Осипов родился в 1966 году в Нижнем Новгороде. Окончил Нижегородский государственный университет по специальности "физик". Дмитрий Осипов семь лет возглавлял Уралкалий.

Напомним, с 2009 года должность гендиректора занимал Михаил Воеводин. В апреле прошлого года на заседании совета директоров срок его полномочий был продлён до 13 апреля 2023 года. Тем не менее в мае Воеводин покинул свой пост. В качестве причины было заявлено желание заняться собственными проектами. Тогда исполняющим обязанности директора "ВСМПО-Ависма" был назначен Максим Кузюк.

Корпорация поставляет титан для компаний Boeing, Airbus, Embraer. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту предприятия. 25 процентов акций плюс одна акция находится у Ростеха.

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Областная газета Свердловской области

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