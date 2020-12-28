Экс-глава "ВСМПО-Ависма" Михаил Воеводин выплатит компании 1,7 миллиарда компенсации

Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое соглашение между корпорацией "ВСМПО-Ависма" и её экс-директором Михаилом Воеводиным. Фото: Владимир Мартьянов.

Арбитражный суд Свердловской области утвердил мировое соглашение между корпорацией "ВСМПО-Ависма" и её экс-директором Михаилом Воеводиным. Бывший глава крупнейшего производителя титана выплатит компании 1,7 млрд рублей в качестве компенсации по иску.

Напомним, в сентябре 2020 года компания подала иск в отношении Михаила Воеводина о компенсации ущерба. Размер требуемой суммы составил 4,07 млрд рублей. СМИ сообщали, что причиной подачи иска стали контракты по продаже ферротитана и титановой стружки по заниженной стоимости, заключённые в 2017–2019 годах, из-за чего корпорация недополучила почти 4 млрд рублей.

Также сообщалось, что против Михаила Воеводина возбуждено уголовное дело. Позже в ГСУ ГУ МВД уточнили, что разбирательство идёт по поводу факта мошенничества в особо крупном размере.

Затем по мировому соглашению предполагалось, что ответчик выплатит 1 млрд 950 млн рублей. Решение по итоговой сумме было принято по соглашению сторон на основании экспертной оценки.

"Ответчик обязуется в срок до 31.12.2020 года выплатить истцу денежную сумму в размере 1 696 500 000 рублей путём безналичного перечисления денежных средств", - говорится в документе, размещённом в картотеке Арбитражного суда Свердловской области.

Отметим, что Михаил Воеводин занимал должность директора компании с 2009 года. В апреле на заседании директоров публичного акционерного общества срок полномочий Михаила Воеводина был продлён до 13 апреля 2023 года, однако уже в мае он заявил о желании покинуть свой пост. Тогда исполняющим обязанности директора "ВСМПО-Ависма" был назначен Максим Кузюк. 8 июля губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву был представлен новый руководитель компании Михаил Шелков.

В апреле на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, "ВСМПО-Ависма" сократила объёмы производства титановой продукции на 2020 год с 39 тыс. тонн до 26,5 тыс. тонн, производство губчатого титана снижено с 44 тыс. тонн до 35 тыс. тонн.

"ВСМПО-Ависма" занимается поставкой титана компаниям Boeing, Airbus, Embraer. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту корпорации, 25 процентов акций плюс одна акция - Ростеху.