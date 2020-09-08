Бывшему гендиректору "ВСМПО-Ависма" предъявлен иск на 4 миллиарда

Соответствующее исковое заявление было подано в Арбитражный суд Свердловской области 4 сентября. Фото: Владимир Мартьянов.

Компания "ВСМПО-Ависма" подала иск о компенсации ущерба в отношении своего экс-директора Михаила Воеводина. Размер требуемой суммы составил 4,07 млрд рублей.

Соответствующее исковое заявление подано в Арбитражный суд Свердловской области 4 сентября. В начале августа сообщалось, что в отношении Михаила Воеводина было возбуждено уголовное дело.

Отметим, что Михаил Воеводин занимал должность директора компании с 2009 года. В апреле на заседании директоров публичного акционерного общества срок полномочий Михаила Воеводина был продлён до 13 апреля 2023 года, однако уже в мае он заявил о желании покинуть свой пост. Тогда исполняющим обязанности директора "ВСМПО-Ависма" был назначен Максим Кузюк. 8 июля губернатору Свердловской области Евгению Куйвашеву был представлен новый руководитель компании Михаил Шелков.

В апреле на фоне кризиса, вызванного пандемией коронавируса, "ВСМПО-Ависма" сократила объёмы производства титановой продукции на 2020 год, с 39 тыс тонн до 26,5 тыс тонн, производство губчатого титана изменено с 44 тыс тонн до 35 тыс тонн.

"ВСМПО-Ависма" занимается поставкой титана Boeing, Airbus, Embraer. Контрольный пакет акций принадлежит менеджменту корпорации, 25 процентов акций плюс одна акция - "Ростеху".

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