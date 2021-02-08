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Экономика
8 февраля 2021, 16:58

Кабмин России выделит на поддержку сельских территорий ещё 3,6 миллиарда

Михаил Мишустин в Адыгее

Михаил Мишустин заявил, что данные средства помогут улучшить жилищные условия 12 тыс. жителей страны. Фото: пресс-служба Правительства РФ.

Премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что в ближайшее время кабмин выделит ещё 3,6 млрд рублей на программу комплексного развития сельских территорий. Об этом он заявил в ходе встречи с предпринимателями и аграриями Адыгеи.

"Мы продолжим поддерживать эту программу. Я знаю, что мы в ближайшее время будем дополнительно выделять 3,6 млрд рублей", - передаёт слова председателя Правительства РФ ТАСС.

Он подчеркнул, что эти средства позволят завершить порядка 30 крупных проектов, а также улучшить жилищные условия 12 тыс. жителей страны.

Напомним, в январе 2020 года стало известно, что до 2023 года Правительство РФ выделит на развитие сёл в Свердловской области 920 млн рублей. По словам губернатора региона Евгения Куйвашева, средства пойдут на улучшение облика уральских сёл, создание в них инфраструктуры и развитие транспортной системы.

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Областная газета Свердловской области

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