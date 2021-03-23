Госдолг Свердловской области достиг почти 121 миллиарда рублей

Госдолг Свердловской области превышает сумму госдолга Москвы и Санкт-Петербурга почти на 6 млрд рублей. Фото: Алексей Кунилов.

По состоянию на февраль 2021 года госдолг Свердловской области достиг отметки в 120 млрд 900 млн рублей. Это больше общей суммы госдолга Москвы и Санкт-Петербурга почти на 6 млрд рублей.

По информации, опубликованной на сайте Минфина РФ, госдолг Свердловской области складывается из четырёх показателей: государственные бумаги (66 млрд рублей), кредиты от кредитных организаций, иностранных банков и международных финансовых организаций (19,8 млрд), бюджетные кредиты из других бюджетов бюджетной системы РФ (33,99 млрд) и государственные гарантии (1,1 млрд).

У Свердловской области самый большой госдолг среди регионов УрФО:

Курганская область - 16,6 млрд рублей;

Тюменская область - 2,7 млрд рублей;

Челябинская область - 25,6 млрд рублей;

ХМАО - 11,2 млрд рублей;

ЯНАО - 10 млрд рублей.

Кроме того, сумма госдолга на Среднем Урале превышает сумму долга Москвы и Санкт-Петербурга. Госдолг столицы составляет 30 млрд рублей, а долг Санкт-Петербурга - 85 млрд рублей.

Напомним, что на 1 января 2021 года госдолг региона составлял 114,4 млрд рублей.

В январе 2021 года министерство финансов Свердловской области обновило бюджетный прогноз на долгосрочный период до 2030 года, в котором прогноз по госдолгу увеличился. Так, на конец 2021 года показатель вырос с 115,6 до 161,4 млрд рублей, а на конец 2026 года – с 87,7 до 216 млрд рублей. В ведомстве решение объяснили ухудшением макроэкономических показателей, вызванных пандемией, снижением налоговых и неналоговых доходов, расходами на борьбу с коронавирусом.