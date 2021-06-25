Евгений Куйвашев о ценах на картофель и морковь: "Это уже вообще никуда не годится"

Глава Среднего Урала пообещал сделать всё возможное, чтобы решить проблему с ценами на овощи. Фото: Instagram Евгения Куйвашева.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев выразил недовольство ценами на картофель и морковь в супермаркетах региона. Глава Среднего Урала пообещал сделать всё возможное, чтобы решить эту проблему.

"У нас сильно подорожали картошка и морковь. Просмотрите на фото – в "Ашане" самый недорогой овощ стоит 189 рублей за килограмм – это уже вообще никуда не годится. Ненормально, когда морковка дороже яблок", - пишет губернатор на своей странице в Instagram.

Он подтвердил, что на Урале, где "хорошая погода бывает раз в четыре года", всегда была проблема с выращиванием овощей. Частые засухи, похолодания и проливные дожди негативно сказываются на урожае.

Евгений Куйвашев пообещал свердловчанам решить проблему с ценами на овощи. Губернатор напомнил, что ещё в апреле он поручил увеличить объёмы посева картофеля и моркови, а сейчас в регионе строятся дополнительные хранилища для овощей.

Это не первый раз, когда Евгений Куйвашев выражает обеспокоенность по поводу цен на продукты и товары, произведённые в Свердловской области. В конце апреля губернатор посетил Богданович с рабочим визитом, в ходе которого оценил работу региональных инструментов по поддержке фермеров, а также ассортимент уральских продуктов в местных магазинах.

Читайте также:

Евгений Куйвашев договорился с "Магнитом" о продаже местных продуктов по доступным ценам.