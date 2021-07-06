Экс-мэр Нижнего Тагила посетил ИННОПРОМ-2021 в статусе магаданского губернатора

Сергей Носов встретился с руководителями крупнейших промышленных компаний Урала. Фото: Павел Ворожцов

Бывший мэр Нижнего Тагила, а ныне губернатор Магаданской области Сергей Носов побывал в столице Урала с официальным визитом. Он принял участие в деловой программе и других мероприятиях на полях международной промышленной выставки ИННОПРОМ, которая в эти дни работает в МВЦ «Екатеринбург-ЭКСПО».

По официальным данным, губернатор Магаданской области провёл встречи с председателем совета директоров, основателем и основным владельцем Русской медной компании (РМК) Игорем Алтушкиным, генеральным директором Уральской горно-металлургической компании (УГМ) Андреем Козицыным и руководством Ростеха.

Кроме того, Сергей Носов обсудил с представителями уральских вузов вопросы сотрудничества. Как рассказали в пресс-службе правительства Магаданской области, глава дальневосточного региона отметил, что в зоне его особого внимания находится вопрос подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров, особенно в сфере здравоохранения.

Международная промышленная выставка ИННОПРОМ является главной индустриальной, торговой и экспортной площадкой в России. Её ежегодно проводят на территории международного выставочного центра «Екатеринбург – ЭКСПО». Исключением стал 2020 год, когда из-за пандемии коронавирусной инфекции мероприятие прошло в режиме онлайн. Общая площадь выставочных павильонов составляет 50 тысяч квадратных метров, а конгресс-центра - 41,6 тысячи квадратных метров.

«Областная газета» сообщала, что бывший глава Нижнего Тагила покинул свой пост в конце мая 2018 года, когда Президент России Владимир Путин принял решение о назначении его врио губернатора Магаданской области. В июле того же года на заседании Нижнетагильской гордумы было принято решение о присвоении ему звания «Почётный гражданин города Нижний Тагил».

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