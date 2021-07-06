Подписано соглашение об экономическом сотрудничестве Свердловской области с Сербией и Арменией

Партнёрами Среднего Урала в сфере развития туризма, торговли и технологий стали Армения и Сербия. Фото: Галина Соловьёва.

Губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев на полях выставки ИННОПРОМ-2021 подписал два соглашения о международном сотрудничестве. Партнёрами Среднего Урала в сфере развития туризма, торговли и технологий стали Армения и Сербия.

С армянской стороны подпись поставил и.о. министра экономики страны Ваган Керобян, а с сербской — министр инноваций и технологического развития страны Ненад Попович.

В соглашении с Арменией особенно отмечены такие сферы, как сельское хозяйство, туризм, торговля и инвестиции. В то же время основными положениями договора между Свердловской областью и Сербией являются развитие инноваций и технологий, включая интернет-технологии, робототехнику и искусственный интеллект.

Министр международных и внешнеэкономических связей Свердловской области Василий Козлов заявил, что подписанные соглашения отражают намерение сторон перейти на новый уровень сотрудничества и призваны поддержать контакты людей и бизнеса.

"Подписать документ о сотрудничестве с Арменией мы договорились год назад, в самый разгар пандемии в ходе электронного визита в эту страну. Были проведены многоуровневые переговоры и найдены взаимные интересы. С Сербией точкой отсчёта стала поездка губернатора в составе российской делегации во главе с Президентом страны в Сербию в начале 2019 года", - подчеркнул министр.

Как сообщает департамент информполитики Свердловской области, помимо соглашений с Сербией и Арменией в активе региона есть 40 международных документов о сотрудничестве.

Напомним, что Евгений Куйвашев посетил Сербию с рабочим визитом в составе российской делегации под руководством Президента РФ Владимира Путина в январе 2019 года. Свердловская область и Сербия договорились о таких перспективных направлениях совместной работы как машиностроение и технологии в области энергоэффективности.

Ранее "Областная газета" писала, что правительство Свердловской области, корпорация ВСМПО-Ависма и администрация Верхней Салды договорились на полях ИННОПРОМА-2021 о сотрудничестве при социально-экономического развитии города. Также Евгений Куйвашев подписал соглашение с представителями бизнеса и дирекцией "Универсиады-2023" о подготовке ко всемирным студенческим играм.