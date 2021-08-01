Правительство РФ направит ещё 2 миллиарда рублей на кредиты системообразующим предприятиям

Ранее Правительство уже выделяло на Фото: Алексей Кунилов

Правительство России выделило ещё 2 миллиарда рублей на льготные кредиты для системообразующих предприятий. Ранее на эти цели оно уже направляло 3,9 миллиарда рублей.

Распоряжение об этом, подписанное премьер-министром Михаилом Мишустиным, опубликовано на сайте Правительства РФ.

Утверждённый документ позволит продолжить субсидирование процентной ставки по займам, выданным в 2020 году. Период материальной поддержки предприятий по правилам составляет один год с момента заключения кредитного договора и заканчивается не позднее 31 декабря 2021 года.

Напомним, ранее Правительство уже выделяло 3,9 млрд рублей на поддержку системообразующих предприятий. Теперь объём субсидий достигает 5,9 млрд рублей.

В реестр системообразующих предприятий РФ входят около 30 свердловских компаний, которые могут рассчитывать на меры поддержки.

Фото: скрин документа

Фото: скрин документа

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