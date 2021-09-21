Правительство одобрило проект бюджета России на 2022 год и плановый период

В номинальном выражении доход федеральной казны увеличится в следующем году до 25 трлн 21,9 млрд рублей. Фото: Галина Соловьёва.

Правительство РФ одобрило проект закона о федеральном бюджете страны на 2022 год и плановый период 2023-2024 годов. Планируется, что в номинальном выражении доход федеральной казны увеличится в следующем году до 25 трлн 21,9 млрд рублей.

Проект бюджета обсуждался на заседании кабмина 21 сентября.

"Проект федерального закона "О федеральном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов" одобрен на заседании правительства и в составе бюджетного пакета будет внесен в Государственную Думу до 1 октября", - говорится в официальном Telegram-канале Правительства РФ.

Как заявил министр финансов России Антон Силуанов, ближайшие три года доходы в федеральную казну будут стабильно удерживаться выше 25 трлн рублей, что значительно больше параметров бюджета, планируемых ранее. При этом расходы ежегодно будут расти, а в 2024 году они превысят доходы: в 2022 году 23,6 трлн рублей, в 2023 году – 25,1 трлн рублей, в 2024 году – 26,1 трлн рублей.

В 2022 и 2023 году бюджет будет профицитным с объёмом профицита в пределах 1% ВВП. С 2024 года Минфин РФ ожидает дефицит, который составит около 0,2% от валового внутреннего продукта.

Кроме того, Антон Силуанов назвал средства, предусмотренные в бюджете на социальные выплаты и поддержку населения.

"Более 5 млн семей с детьми получат дополнительные меры соцподдержки. На эти цели будет предусмотрено в бюджете 2,1 трлн рублей. Более 500 млрд рублей до 2024 года будут направлены на строительство 1300 новых школ, и будет отремонтировано около 4500 действующих школ. Около 60 млрд рублей пойдёт на создание восьми кампусов вузов мирового уровня", - передаёт слова главы Минфина пресс-служба Правительства.

Как говорил ранее Президент России Владимир Путин, главной задачей нового состава парламентариев, которых выбирали россияне в период с 17 по 19 сентября, станет, в первую очередь, принятие федерального бюджета России на 2022 и плановый период 2023-2024 годы.