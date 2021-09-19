Выборы на Среднем Урале завершены. Собираем результаты и оценки в режиме онлайн

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Избирательные участки в Свердловской области закрыты. Фото: Алексей Кунилов

В Свердловской области закрылись участки для голосования на выборах в Госдуму и Законодательное собрание региона. Избирательные комиссии на участках приступили к подсчёту голосов. "Областная газета" вместе с вами ждёт результаты выборов.

20:35

Как рассказала Уполномоченный по правам человека в Свердловской области, сопредседатель ЦОН Татьяна Мерзлякова, она передала в полицию данные о 44 нарушениях. По всем случаям будет проведена проверка. В числе нарушений - история с так называемыми "чкаловцами", которые якобы скупали голоса в Чкаловском районе Екатеринбурга. К истории привлекли внимание свердловские коммунисты

Еще один пример - из Верхотурья. Там справедливороссы жаловались на вынос бюллетеней из избирательного участка.

20:20

Окончательные данные по явке в Свердловском избиркоме пока не подвели. По словам Владимира Русинова, предполагается, что в итоге явка в Свердловской области составит 46-47 процентов.

Фото: Елизавета Порошина

20:01

На участках сдают незаполненные бюллетени. Все в ожидании начала подсчёта голосов. Корреспонденты "ОГ" будут следить за процедурой.

Фото: Алексей Кунилов

Фото: Павел Ворожцов

Фото: Алексей Кунилов

Так проходит процедура гашения неиспользованных бюллетеней. Фото: Павел Ворожцов

20:00

Добрый вечер, дорогие читатели. В эти минуты в избирательной комиссии области стартует брифинг для журналистов. Ожидается, что глава облизбиркома Владимир Русинов обозначит итоговые результаты по явке в регионе и поделится своими соображениями о ходе выборов.

Напомним, прошлые выборы депутатов Госдумы и Законодательного собрания области прошли в нашем регионе в 2016 году. Тогда явка составила 41,25 процента - уже в 15:00 сегодня явка превысила этот показатель. В 2011 году, когда свердловчане также выбирали депутатов Госдумы и Законодательного собрания, на участки пришёл 51 процент избирателей.