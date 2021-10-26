Госдумой РФ принят в первом чтении законопроект о повышении МРОТ в 2022 году до 13 617 рублей

В нынешнем году МРОТ составляет 12 792 рубля. Фото: Алексей Кунилов.

Нижняя палата парламента РФ одобрила в первом чтении законопроект об увеличении минимального размера оплаты труда в 2022 году. Если документ будет принят, МРОТ в следующем году составит 13 617 рублей.

В нынешнем году МРОТ составляет 12 792 рубля. В 2022 году его планируют поднять на 825 рублей (6,4%).

"Принятие законопроекта будет способствовать обеспечению повышения заработной платы около 2,7 млн работников", - говорится в пояснительной записке к документу, опубликованному на сайте Госдумы.

В законопроекте сказано, что сумма МРОТ устанавливается на уровне 42% от средней заработной платы за 2020 год, которая, по данным Росстата, составляла 32 422 рубля. При этом минимальный размер оплаты труда не может быть ниже прожиточного минимума в целом по России на следующий год и не ниже МРОТ на текущий год.

Напомним, что размер прожиточного минимума на 2022 год был утверждён Правительством РФ в июле. Для трудоспособного населения он определён в размере 13 026 рублей. Для пенсионеров прожиточный минимум установлен на уровне 10 277 рублей, для детей - 11 592 рубля.

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