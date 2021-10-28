Кабмин РФ выделит почти 60 миллиардов на поддержку бизнеса в период пандемии

Правительство России подготовило дополнительные меры поддержки бизнеса в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. Фото: Владимир Мартьянов.

Правительство России подготовило дополнительные меры поддержки бизнеса в связи с ухудшением ситуации с коронавирусом в стране. Речь идёт о возобновлении льготных кредитов по программе "ФОТ 3.0" и предоставлении грантов.

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин на заседании Правительства 28 октября напомнил, что в стране возобновляется программа по кредитной поддержке предприятий малого и среднего бизнеса "ФОТ 3.0".Обновлённая "ФОТ 3.0" предполагает выдачу кредитов на полтора года, из расчёта один МРОТ на каждого сотрудника на 12 месяцев. Также изменится срок погашения таких кредитов - он увеличится с 6 до 12 месяцев.

"Важно, что в первые полгода можно ничего не платить - ни процентов, ни основного долга, а после в течение 12 месяцев погашать заём равными долями по низкой ставке – всего 3% годовых", - передаёт слова Мишустина пресс-служба кабмина.

На возобновление программы будет выделено до 20 млрд рублей. Выдача займов по обновлённой "ФОТ 3.0" начнётся уже 1 ноября и продлится до конца 2021 года.

Также председатель кабмина заявил, что на гранты представителям МСП из наиболее пострадавших отраслей, а также социально-ориентированным НКО будет выделено 38,5 млрд рублей. Эта мера позволит поддержать около 3 млн работников.

Ранее первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов рассказал, предприятия каких сфер смогут получить гранты на работников в размере одного МРОТ на человека в нерабочие дни.

Отметим, что с 30 октября во многих регионах России у посетителей ресторанов и кафе, торговых центров, магазинов также будут требовать QR-коды о вакцинации или о перенесённом коронавирусе. Это касается и Свердловской области.