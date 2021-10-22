Андрей Белоусов уточнил, предприятия каких сфер получат выплаты в размере одного МРОТ на работника

Получить гранты на работников смогут, в частности, предприятия общепита. Фото: Павел Ворожцов.

Первый заместитель председателя Правительства РФ Андрей Белоусов провел совещание по запуску антикризисных мер поддержки малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях. Он рассказал, предприятия каких сфер смогут получить выплаты на работников в размере одного МРОТ на человека в нерабочие дни.

Напомним, в среду, 20 октября, Президент РФ Владимир Путин подписал указ о введении на территории всей страны нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября. В связи с этим кабмин предложил возобновить программу льготного кредитования бизнеса под 3% (ФОТ 3.0) и предоставлять прямые выплаты субъектам малого и среднего бизнеса в размере 1 МРОТ на одного сотрудника.

"Предприятия МСП, которые работают в отраслях спорта, гостиничного бизнеса, общепита, сфере дополнительного образования, бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых других, смогут подать заявления на безвозмездный грант уже с 1 ноября 2021 года. Заявки будут приниматься по 15 декабря 2021 года", - передаёт слова Андрея Белоусова РИА "Новости".

Выплаты будут поступать спустя восемь дней после подачи соответствующего заявления в ФНС, а первый гранты должны поступить уже 15 ноября. Андрей Белоусов добавил, что размер гранта будет определяться исходя из количества работников – в расчете 1 МРОТ на 1 занятого, включая работодателя.

Отметим, что в конце октября - начале ноября во многих регионах России у посетителей ресторанов и кафе также будут требовать QR-коды о вакцинации или о перенесённом коронавирусе. Это касается, в частности, и Свердловской области.

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