В ноябре инфляция в Свердловской области достигла 8,37%

Апельсины и лимоны в ноябре оказались дешевле, чем в прошлом году. Фото: Алексей Кунилов

В ноябре инфляция в Свердловской области составила 8,37%. Это на 0,19 п.п. выше показателя в октябре. И при этом несколько ниже среднего уровня по России (8,4%) но выше, чем в целом по УрФО (7,24%).

"Ускорение инфляции произошло преимущественно под влиянием расширения спроса на отдельные товары и услуги, в том числе в условиях недостаточности расширения предложения. Это в основном продолжило проявляться на рынке легковых автомобилей, услуг воздушного транспорта и зарубежного туризма", - рассказали в уральском ГУ Центробанка России.

Уточняется, что продовольственная инфляция в Свердловской области составила 8,97%, наиболее высокий прирост в цене наблюдался у овощей и фруктов - 11,79%. При этом в сравнении с октябрём, плодовоовощная продукция подорожала почти в 2 раза меньше: в десятом месяце прирост в цене составлял 22,94%.

Стоимость огурцов и помидоров снизилась на фоне замедления роста издержек тепличных хозяйств на отопление. Цитрусовые подешевели из-за увеличения поставок импортных фруктов. Так, например, цены на апельсины и лимоны в ноябре и вовсе оказались ниже, чем годом ранее.

Непродовольственные товары поднялись в цене на 9,5% (прирост на 0,11 п.п к октябрю). Услуги подорожали на 6,17% (+1,13 п.п. к десятому месяцу), в их числе ЖКХ - выросли на 4,44% (-0,7п.п.), и пассажирский транспорт - 16,23% (+4,57п.п. к октябрю).

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