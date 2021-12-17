Банк России повысил ключевую ставку до 8,5%

Ключевая ставка повышается седьмой раз подряд. Фото: Алексей Кунилов.

Совет директоров Центробанка РФ на заседании 17 декабря принял решение повысить ключевую ставку сразу на 1 п.п. - до 8,5%. Ключевая ставка повышается седьмой раз подряд.

Как сообщается на сайте Банка России, инфляция складывается выше прогноза регулятора, который был дан в октябре. Годовая инфляция увеличилась с 7,4% в сентябре до 8,4%. На 13 декабря она составляла 8,1%.

При этом не исключается ещё более значительный и продолжительный рост инфляции.

"Проводимая Банком России денежно-кредитная политика направлена на ограничение этого риска и возвращение годовой инфляции к 4%. В базовом сценарии годовая инфляция снизится до 4,0–4,5% к концу 2022 года и в дальнейшем будет находиться вблизи 4%", - говорится на сайте регулятора.

Рост ВВП по итогам 2021 года может составить 4,5%.

Следующее заседание совета директоров Банка России, где будет приниматься решение о ключевой ставке, пройдёт 11 февраля.

Напомним, в 2020 году Банк России четыре раза снижал ключевую ставку. Это происходило в феврале (до 6% годовых), апреле (до 5,5% годовых), июне (до 4,5% годовых) и июле (до 4,25%). В сентябре этот уровень, являющийся, кстати, историческим минимумом, был сохранён. Аналогичное решение было принято в октябре, декабре и феврале.

19 марта, впервые с 2018 года, совет директоров Центробанка принял решение повысить ключевую ставку до 4,5%. Затем 23 апреля ключевая ставка была повышена до 5%, 11 июня - до 5,5%, 23 июля - сразу до 6,5%, 10 сентября - до 6,75%, а 22 октября - до 7,5%.

К слову, в начале декабря глава Сбербанка Герман Греф заявил, что ключевая ставка в 7,5% очень низкая для нынешнего уровня инфляции в РФ. Он также выразил мнение, что Банк России продолжит поднимать ключевую ставку.