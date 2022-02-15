Свердловская область получила первый транш на строительство "губернаторского лицея"

Размер первого транша составил 310 млн рублей. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Заместитель губернатора Свердловской области Сергей Швиндт в ходе пресс-конференции рассказал о проектах, на которые регион получит инфраструктурные кредиты. Один из самых крупных проектов — "губернаторский лицей" в микрорайоне Солнечный.

Сергей Швиндт напомнил, что инфраструктурные кредиты даются регионам из федерального центра на 15 лет под 3 % годовых.

"При выборе проектов мы в первую очередь учитывали территории, которые уже достаточно развитые, но им не хватает каких-то отдельных проектов инфраструктуры. Мы отобрали и защитили 12 проектов. В их числе микрорайон Солнечный, район Академический, "ВИЗ-Правобережный", — рассказал Сергей Швиндт в ходе пресс-конференции в "Интерфакс".

Один из самых больших проектов — это "губернаторский лицей" в Солнечном. По словам замгубернатора, сегодня, 15 февраля, Свердловская область получила первый транш на строительство лицея в размере 310 млн рублей. Средства на его строительство будут выделяться региону в течение двух лет. Общая сумма реализации проекта - 2,95 млрд рублей. Отметим, что в августе прошлого года проект "губернаторского лицея" прошёл госэкспертизу.

Другим значимым проектом для Екатеринбурга станет поликлиника для взрослого населения в Академическом на 1 200 мест.

"Район разрастается, там сейчас проживают порядка 60 тыс. человек. Перспективы у района огромные. Поэтому без объектов социальной и транспортной инфраструктуры Академическому будет крайне тяжело", — пояснил Сергей Швиндт.

Строительство поликлиники свердловские власти планируют начать уже в 2022 году, а завершить — в следующем. На возведение медучреждения будет потрачено 2,8 млрд рублей.

Также под инфраструктурные кредиты был заявлен стартовый проект для строительства "ВИЗа-Правобережного" — хозбытовой коллектор, который будет собирать всю воду с микрорайона. Эта территория планируется под комплексное освоение: застройщики построят около 1,5 млн квадратных метров жилья для 50 тыс. жителей. Напомним, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев в ходе своей последней ежегодной пресс-конференции заявил, что проект планировки территории должен быть завершён в 2022 году.