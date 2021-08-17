Проект «губернаторского лицея» в Екатеринбурге прошёл госэкспертизу

Образовательное учреждение планируют построить к 2023 году. Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Проект школы нового поколения на 1200 мест в Солнечном микрорайоне Екатеринбурга прошёл государственную экспертизу технических решений. Образовательным центром смогут пользоваться не только учащиеся, но и все жители района.

Концепция будущего лицея значительно отличается от типовых проектов городских школ. Помещения в здании будут многофункциональными и трансформируемыми, а пространства — проницаемыми. Как рассказали в департаменте информационной политики Свердловской области, создавать различные пространства для учёбы и творчества позволят раздвижные перегородки на специальных рельсах и эргономичная мебель. В новом лицее будут предусмотрены помещения под лаборатории, мастерские и студии.

Предполагается, что инновационная школа, получившая неофициальное название «губернаторский лицей», наряду с Центом художественной и эстетической гимнастики и инновационным детсадом на 300 мест войдёт в состав социально-образовательного кластера микрорайона Солнечный. Эти три объекта будут связаны единым общественным пространством — парком «Солнечные аллеи».

Как писала «Областная газета», постановление о создании нетипового образовательного учреждения «губернаторский лицей» глава Среднего Урала подписал в марте. Полномочия учредителя лицея возложены на региональное министерство образования и молодёжной политики. Учреждение планируют построить к 2023 году.