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28 февраля 2022, 12:17

Центробанк повысил ключевую ставку до 20% годовых

ключевая ставка выросла до 20% годовых

Заявление председателя ЦБ РФ по итогам заседания Совета директоров состоится 28 февраля в 16:00 по мск. Фото: Павел Ворожцов

Совет директоров Банка России принял решение повысить ключевую ставку до 20% годовых с сегодняшнего дня.

"Внешние условия для российской экономики кардинально изменились. Повышение ключевой ставки позволит обеспечить увеличение депозитных ставок до уровней, необходимых, чтобы компенсировать возросшие девальвационные и инфляционные риски. Это позволит поддержать финансовую и ценовую стабильность и защитить сбережения граждан от обесценения", — сообщили в пресс-службе ЦБ РФ.

Отмечается, что дальнейшие решения по данному вопросу будут приниматься исходя из оценки рисков со стороны внешних и внутренних условий. Сегодня по итогам заседания Совета директоров Банка России председатель Центробанка сделает заявление.

Напомним, 11 февраля Центробанк РФ повысил ключевую ставку до 9,5%. 14 февраля она оставалась на том же уровне.

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Областная газета Свердловской области

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