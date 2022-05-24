Свердловская область вошла в десятку сильнейших регионов по экономическому потенциалу

Рейтинг составлен на основании данных ФНС и Росстата. Фото: Галина Соловьева

Фонд развития гражданского общества представил рейтинг регионов РФ по экономическому потенциалу, составленный на основании данных ФНС и Росстата за 1 квартал 2022 года.

В рейтинге из 35 позиций Свердловская область заняла 7 место, войдя в десятку сильнейших регионов. В 10-ке лидеров — Московская, Иркутская, Кемеровская, Тюменская области, ЯНАО, Татарстан, а также Краснодарский и Пермский края.

Возглавили рейтинг Москва, ХМАО и Санкт-Петербург.

По словам политтехнолога Александра Твердова, экономические показатели регионов целиком и полностью зависят от общей устойчивости российской экономики, которая выдержала санкционный удар. "Рубль укрепляется по отношению к доллару и евро. Есть фактор инфляции, но в целом он не такой сильный, как предполагалось ранее. Мы видим, что российский бизнес стабильно работает, а сейчас у него есть все шансы занять освободившиеся ниши ушедших иностранных производителей, — цитируют эксперта "Известия".

Напомним, как на днях сообщала "Областная газета", Средний Урал вошел в топ-10 рейтинга социально-экономического положения регионов РФ, составленного РИА Новости.

Читайте также:

Доходы бюджета Свердловской области в 2021 году составили почти 360 млрд рублей.