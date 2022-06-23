Губернатор Евгений Куйвашев поручил не снижать темпы благоустройства Нижнего Тагила

Фото: из личного архива В.Пинаева

Губернатор Евгений Куйвашев поручил правительству и городским властям не замедлять темпов, набранных при подготовке к 300-летию Нижнего Тагила, и после окончания праздничных мероприятий — большая программа преображения к юбилею должна быть продолжена.

"К этой знаковой юбилейной дате мы готовились несколько лет. Работа проведена очень большая. Позитивные изменения коснулись практически всех сфер жизни города и самих тагильчан. В юбилей Нижнего Тагила, с окончанием праздника, все преобразования не должны закончиться. Нужно выстроить логичную систему благоустройства, обустройства, развития города", — сказал глава региона на финальном заседании оргкомитета по подготовке к празднованию 300-летия Нижнего Тагила.

Губернатор напомнил, что одним из самых масштабных проектов, реализуемых к юбилею, стал мостовой переход через Нижнетагильский пруд. Ключевым событием празднования, символизирующим связь времен и поколений, станет открытие стелы "Нижний Тагил – город трудовой доблести".

"Благоустройство города, строительство и ремонт социально значимых объектов, создание транспортной инфраструктуры — все это направлено на улучшение качества жизни тагильчан и будет служить дальнейшему развитию города", — отметил мэр Нижнего Тагила Владислав Пинаев, поблагодарив главу региона за оказываемую помощь городу.

Также губернатор Евгений Куйвашев поручил Минтрансу до начала торжеств решить вопрос с ремонтом дороги в селе Николо-Павловское — именно по ней гости будут прибывать в город, празднующий юбилей.

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