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24 июня 2022, 15:13

Правительство РФ увеличило размер льготных кредитов на благоустройство домов в селах

Кредит

Максимальный размер кредита будет зависеть от региона проживания. Фото: Галина Соловьева

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении размеров займов по льготной ставке, которые жители сел и поселков могут брать на благоустройство своих домов. Максимальный размер кредита будет зависеть от региона проживания.

В частности, для жителей Ленинградской области и регионов, входящих в состав Дальневосточного федерального округа, размер займа увеличен более чем в два раза — с 300 тыс. до 700 тыс. рублей. В других субъектах РФ, за исключением Москвы, Санкт-Петербурга и Московской области, которые не участвуют в льготной программе, максимальный размер кредитов для жителей сел вырос с 250 тыс. до 500 тыс. рублей.

"Программа льготных кредитов на благоустройство сельских домов действует с 2020 года. Ставка по таким кредитам не может превышать 5%. Разницу между льготной и рыночной ставкой банкам компенсирует государство", — отмечается на сайте кабмина.

Деньги, полученные по льготному кредиту, можно тратить на проведение в дом газо-, водо- или электроснабжения, канализации, а также на ремонт инженерных систем.

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Областная газета Свердловской области

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