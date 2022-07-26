Великобритания внесла губернатора Свердловской области в санкционный список

Великобритания пополнила список россиян, в отношении которых действуют экономические санкции. Документ увеличился на 42 пункта — в перечень попал в частности губернатор Свердловской области.
По данным РИА Новости, в документ помимо главы Среднего Урала попали:
- губернатор Тюменской области Александр Моор;
- губернатор Челябинской области Алексей Текслер;
- губернатор Брянской области Александр Богомаз;
- губернатор Курской области Роман Старовойт;
- губернатор Нижегородской области Глеб Никитин;
- губернатор Самарской области Дмитрий Азаров;
- губернатор Московской области Андрей Воробьев;
- глава Башкирии Радий Хабиров;
- глава Чувашии Олег Николаев;
- министр юстиции РФ Константин Чуйченко.
Напомним, ранее под санкции зарубежных государств попали члены Совета Федерации РФ от Свердловской области Александр Высокинский и Эдуард Россель, депутат Заксобрания Свердловской области, председатель правления регионального союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и бизнесмен Андрей Козицын.