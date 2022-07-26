Великобритания внесла губернатора Свердловской области в санкционный список

Документ увеличился на 42 пункта. Фото: Галина Соловьева

Великобритания пополнила список россиян, в отношении которых действуют экономические санкции. Документ увеличился на 42 пункта — в перечень попал в частности губернатор Свердловской области.

По данным РИА Новости, в документ помимо главы Среднего Урала попали:

губернатор Тюменской области Александр Моор;

губернатор Челябинской области Алексей Текслер;

губернатор Брянской области Александр Богомаз;

губернатор Курской области Роман Старовойт;

губернатор Нижегородской области Глеб Никитин;

губернатор Самарской области Дмитрий Азаров;

губернатор Московской области Андрей Воробьев;

глава Башкирии Радий Хабиров;

глава Чувашии Олег Николаев;

министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Напомним, ранее под санкции зарубежных государств попали члены Совета Федерации РФ от Свердловской области Александр Высокинский и Эдуард Россель, депутат Заксобрания Свердловской области, председатель правления регионального союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и бизнесмен Андрей Козицын.