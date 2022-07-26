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26 июля 2022, 16:11

Великобритания внесла губернатора Свердловской области в санкционный список

Санкции

Документ увеличился на 42 пункта. Фото: Галина Соловьева

Великобритания пополнила список россиян, в отношении которых действуют экономические санкции. Документ увеличился на 42 пункта — в перечень попал в частности губернатор Свердловской области.

По данным РИА Новости, в документ помимо главы Среднего Урала попали:

  • губернатор Тюменской области Александр Моор;
  • губернатор Челябинской области Алексей Текслер;
  • губернатор Брянской области Александр Богомаз;
  • губернатор Курской области Роман Старовойт;
  • губернатор Нижегородской области Глеб Никитин;
  • губернатор Самарской области Дмитрий Азаров;
  • губернатор Московской области Андрей Воробьев;
  • глава Башкирии Радий Хабиров;
  • глава Чувашии Олег Николаев;
  • министр юстиции РФ Константин Чуйченко.

Напомним, ранее под санкции зарубежных государств попали члены Совета Федерации РФ от Свердловской области Александр Высокинский и Эдуард Россель, депутат Заксобрания Свердловской области, председатель правления регионального союза ветеранов Афганистана Виктор Бабенко, ректор УрФУ Виктор Кокшаров и бизнесмен Андрей Козицын.

Областная газета Свердловской области

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