Игорь Левитин и Евгений Куйвашев оценили возможности Среднего Урала по созданию продукции для спортиндустрии

Игорю Левитину и Евгению Куйвашеву продемонстрировали наработки конструкторов по производству элементов профессионального спортивного конька. Фото: департамент информполитики Свердловской области

Помощник президента РФ Игорь Левитин и губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев посетили 1 ноября инновационно-внедренческий центр высоких технологий машиностроения УрФУ. Они оценили возможности региона в части разработки и производства современной продукции для профессионального спорта.

Ректор вуза Виктор Кокшаров рассказал, что центр обеспечивает полный цикл высокотехнологичного производства и специализируется на выпуске сложного оборудования для машиностроения, однако его можно перепрофилировать на решение задач и других отраслей, в том числе спортивной индустрии.

Игорю Левитину и Евгению Куйвашеву продемонстрировали наработки конструкторов в области изготовления элементов профессионального спортивного конька. Речь идет о так называемом стакане конька — держателя, к которому крепится лезвие. Он должен выдерживать удары до 500 кг при скорости 100 км/ч.

Кроме того, в центре был представлен инерционный тренажер от "ПУМОРИ-Спорт" для развития силовой выносливости, который сейчас дорабатывают научные специалисты УрФУ. Он необходим спортсменам, занимающимся экстремальными видами спорта.

На площадке центра состоялось совещание, посвященное развитию эффективности использования материального наследия международных соревнований. По словам Игоря Левитина, эта тема особенно актуальна для Екатеринбурга: в 2018 году в столице Урала проходил Чемпионат мира по футболу, а в 2023 году город примет Международный фестиваль университетского спорта. Евгений Куйвашев отметил, что наследием ЧМ-2018 стали 5 спортивных объектов.

"Ключевой из них — стадион "Екатеринбург Арена". За последние годы здесь состоялось порядка 700 различных мероприятий. Сегодня стадион является домашней ареной для футбольного клуба "Урал". Также наследием Чемпионата стали 4 тренировочных площадки на стадионах города. Сегодня они чрезвычайно востребованы профессиональными спортсменами, воспитанниками спортшкол и просто любителями спорта. Только стадион "Уралмаш" ежегодно посещают порядка 70 тысяч человек", — передает слова губернатора департамент информполитики Свердловской области.

Глава региона также подчеркнул, что до начала фестиваля на Среднем Урале откроются новые спортивные объекты, такие как Дворец дзюдо, Дворец водных видов спорта, Центр художественной и эстетической гимнастики.

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