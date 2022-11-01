Игорь Левитин и Евгений Куйвашев посетили чемпионат России по дзюдо

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Помощник президента РФ Игорь Левитин посетил чемпионат России по дзюдо, который в эти дни проходит в Екатеринбурге. Он передал поздравление Владимира Путина с 50-летием отечественной федерации дзюдо.

"Сердечно поздравляю вас: спортсменов, тренеров, ветеранов и всех преданных поклонников этого вида спорта с юбилеем отечественной федерации дзюдо. Ваша организация делает все, чтобы дзюдо оставалось одним из наиболее востребованных видов спорта в стране", – зачитал послание президента Игорь Левитин.

По поручению Владимира Путина Игорь Левитин вручил государственные награды спортсменам и работникам сферы физической культуры и спорта.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Орденом Александра Невского награжден тренер по дзюдо Центра спортивной подготовки по олимпийским видам спорта Московской области Авель Казаченков. Орденом Почета награждены заслуженный мастер спорта СССР Николай Солодухин и почетный президент Общероссийской общественной организации "Федерация дзюдо России" (Москва) Геннадий Калеткин. Орден Дружбы получили член президиума Общероссийской общественной организации "Федерация дзюдо России", старший тренер спортивной сборной команды Российской Федерации по дзюдо Центра спортивной подготовки сборных команд России (Москва) Виталий Макаров, вице-президент Общероссийской общественной организации "Федерация дзюдо России" (Москва) Дмитрий Черных, главные тренеры спортивной сборной команды Российской Федерации по дзюдо Центра спортивной подготовки сборных команд России (Москва) Дмитрий Морозов и Хасанби Таов.

Также с приветственным словом обратился губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

"Для нашего региона это большая честь и большая ответственность – принимать чемпионат России по дзюдо. Мы не раз проводили соревнования самого высокого уровня, в том числе и по дзюдо. Поэтому я уверен, что турнир пройдет на высшем уровне", – отметил Евгений Куйвашев.

Президент Федерации дзюдо России Сергей Соловейчик поблагодарил Евгения Куйвашева за организацию турнира и теплый прием и вручил ему почетный знак Федерации дзюдо "Золотой пояс дзюдоиста" за большой вклад в развитие этого вида спорта и в особенности детских программ. Евгений Куйвашев в свою очередь отметил, что Свердловская область является центром развития единоборств в России. Дзюдо пользуется особой популярностью у уральцев, им занимается более 6 тысяч человек. Профессиональных дзюдоистов тренируют в 28 спортивных школах региона и училище олимпийского резерва.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

После этого Игорь Левитин и Евгений Куйвашев наблюдали за финальными встречами второго дня соревнований и принимали участие в церемонии награждения победителей.

Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Спортсмены Свердловской области завоевали еще три медали чемпионата России. В первый день представители региона взяли две награды.