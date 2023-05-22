В "Титановой долине" на площадке "Уктус" приступили к созданию дополнительной инженерной инфраструктуры

Новую инженерную инфраструктуру на площадке "Уктус" создает управляющая компания "Титановой долины". Фото: департамент информационной политики Свердловской области

Строительство систем водоснабжения, хозяйственно-бытовой канализации и сетей электроснабжения началось на площадке "Уктус" особой экономической зоны (ОЭЗ) "Титановая долина". Данная инфраструктура необходима для нужд действующих и будущих резидентов, сообщает департамент информационной политики Свердловской области.

"Мы находимся в постоянном диалоге с бизнесом и знаем, что сегодня одна из ключевых потребностей инвестора — подготовленная инфраструктура, которая позволяет заходить на площадку и сразу реализовывать проект. Отмечу, что в "Титановой долине" создается промышленный технопарк "Авиатор". Резиденты технопарка смогут работать в кооперации с "якорным" резидентом площадки "Уктус" — Уральским заводом гражданской авиации, для создания его производственной площадки по заявке губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева из федерального бюджета привлечен 1 миллиард рублей в виде инфраструктурного кредита. В комплексе это даст импульс наращиванию в нашем регионе компетенций в сфере авиастроения, созданию новых высокотехнологичных производств", — отметил министр инвестиций и развития Свердловской области Вадим Третьяков.

В общей сложности на площадке будет уложено 5,86 км трубопровода, необходимого для работы систем водоснабжения и канализации, а также 3,35 км кабеля электроснабжения. Вскоре на объекте оборудуют дождевую канализацию и построят сооружения для очистки дождевых стоков. Все работы на площадке планируют завершить к сентябрю 2023 года.

Одной из первых компаний, присоединившихся к новым инженерным сетям, станет МО "Отдел медицинской техники". Сейчас она заканчивает возведение корпуса, где будет производиться медицинское оборудование.

Напомним, на территории "Титановой долины" в Верхней Салде открылся таможенный пост.