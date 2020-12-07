На Среднем Урале в работу сдано 11 молочных ферм

В Свердловской области выполнен план по строительству и модернизации животноводческих комплексов. В 2020 году в работу сдано 11 молочных ферм более чем на 3 000 голов крупного рогатого скота.
По данным регионального министра АПК и потребительского рынка Артёма Бахтерева, в строительство комплексов аграрии вложили 211 млн рублей собственных средств. Субсидии из областного бюджета составили 73 млн рублей, в том числе на строительно-монтажные работы – 49 млн рублей, на приобретение техники и оборудования – 24 млн рублей.
Обновлённые и новые молочные фермы, в частности, были открыты в следующих муниципалитетах:
- в Красноуфимском округе - сдаются в эксплуатацию два молочно-животноводческих комплекса общей вместительностью 400 голов;
- в селе Криулино - сельхозпредприятие "Простор 2 завершило строительство животноводческой фермы и молочного блока. На следующий год будет построен ещё один комплекс, где новую жилплощадь получат ещё 200 коров;
- в селе Сарсы - построен новый коровник на 200 голов.
Как сообщили в департаменте информполитики Свердловской области, в регионе успешно реализуется программа "Уральская деревня" по развитию сельских территорий, включающая в себя в том числе развитие сельхозпроизводств. Согласно планам, в ближайшие три года аграрии намерены построить, реконструировать и модернизировать ещё 34 объекта молочного животноводства на 500 тысяч скотомест.
Напомним, Средний Урал по валовому производству молока занимает седьмое место в России и первое в УрФО, а также входит в десятку лучших регионов по приросту производства молока.
Ранее "Областная газета" писала, что в Артинском районе к 2021 году планируют построить молочно-товарную ферму. Соглашение о реализации инвестиционного проекта на ИННОПРОМе заключили правительство Свердловской области, Уральский банк Сбербанка и ООО "Ударник".
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