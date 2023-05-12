Свердловские производители зерна получат более 43 миллионов рублей из федерального бюджета

Средства на поддержку производителей зерна поступят из федерального бюджета. Фото: Алексей Кунилов

Правительство РФ направит на поддержку производителей зерна 10 млрд рублей, 43,8 млн рублей из них получит Свердловская область. Распоряжение о финансовом обеспечении части затрат аграриев на производство и реализацию зерновых культур подписал председатель Правительства Михаил Мишустин.

"Средства поступят из федерального бюджета в 65 регионов страны. Региональные власти в свою очередь перечислят деньги местным сельхозпроизводителям. В результате аграрии смогут компенсировать до 50% своих затрат на производство и реализацию пшеницы, ржи, ячменя и кукурузы", — сообщается на сайте Правительства РФ.

Такое решение будет способствовать сохранению стабильности на зерновом и продовольственном рынке в целом.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что в Свердловской области началась посевная кампания.

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