Несмотря на пандемию, уральские предприятия вложили в новые проекты 23 млрд рублей

Фото: Пресс-служба Уралвагонзавода

На прошлой неделе, выступая перед депутатами Заксобрания, губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев сообщил, что за 9 месяцев в регионе было запущено и модернизировано 31 новое промышленное производство. Как пояснили «Облгазете» в минпромнауки области, речь идёт о проектах по пуску новых производственных линий или обновлению уже существующих, а также об освоении новой продукции. Совокупная стоимость проектов оценивается в 23 млрд рублей. Любопытно и то, что за весь 2019 год было запущено меньше таких проектов – 28.

Большую часть списка составляют заметные проекты самой разной направленности. Например, «Облгазета» уже сообщала о пуске нового комплекса очистных сооружений на Первоуральском новотрубном заводе, о новом комплексе термической обработки труб на Северском трубном заводе и о старте производства новых высокоскоростных поездов на «Уральских локомотивах».

Пожалуй, самыми весомыми вложениями в расширение предприятия в этом году отличился ЕВРАЗ-НТМК. Его самый дорогостоящий проект запустили в июле – после техперевооружения была введена в эксплуатацию доменная печь №6 с пылегазоочистными установками. Проект обошёлся предприятию в 13,4 млрд рублей, работы продолжались 16 месяцев. Обновлённая печь способна переплавлять 2,5 млн тонн чугуна в год.

– Автоматизированная система управления домной и опыт наших специалистов позволят нам повысить эффективность производства, а мощные аспирационные установки – увеличить степень очистки воздуха агрегата в 2,5 раза, – отмечал вице-президент ЕВРАЗа, руководитель дивизиона «Урал» Денис Новоженов.

Кроме этого, ЕВРАЗ НТМК в пандемийные месяцы запустил ещё два проекта – это «умный» склад (систему, которая позволяет оперативно отгружать покупателю строительные балки определённых характеристик) и новую линию по обработке железнодорожных колёс.

Ещё один лидер по количеству запущенных проектов – Екатеринбургский завод по обработке цветных металлов. В июле предприятие запустило сразу три производственных установки. Это электронно-лучевая установка для рафинирования металлов платиновой группы, а также комплексы для эмалирования проводов из драгоценных металлов и для ковки прутков из иридия и родия.

К числу крупных проектов можно также отнести запуск нового подразделения Уралвагонзавода – ремонтно-строительного цеха, пуск нового участка механообработки на Уралмашзаводе. На Кушвинском заводе прокатных валков начало работать серийное производство валков крупных размеров, на Бобровском изоляционном заводе – новая линия, а на предприятии «Свеза» – новая термомасляная котельная.

Ещё треть списка приходится на проекты по изготовлению продукции для противодействия распространения коронавируса. Это производства масок, тканей для них и антисептических средств, запущенные на площадках уже существующих предприятий. Но по мнению первого зампредседателя Свердловского регионального отделения Союза машиностроителей России Павла Лыжина, количество инвестпроектов предприятий выросло не только из-за потребности в товарах для борьбы с пандемией:

– Предприятия промышленного комплекса в сложившихся из-за коронавируса условиях провели оценку реализации своих инвестпроектов. На проекты, которые находились в максимальной степени готовности, были направлены все внутренние ресурсы, и они были завершены в текущем году. А долгоиграющие проекты были отложены. Это позволило получить положительную динамику в регионе. Тем более что с закрытием границ между странами этой весной наши предприятия активно решали вопросы по импортозамещению узлов и комплектующих для своей продукции. Это потребовало ввода оборудования, а в отдельных случаях – производственных линий по изготовлению отечественных аналогов.

Павел Лыжин также подчеркнул, что ситуация в машиностроении остаётся «стабильно напряжённой»:

– Поэтому темпы инвестиционной активности могут быть снижены. Несколько легче ситуация складывается в организациях, которые поставляют свою продукцию за рубеж – учитывая курсовую разницу валют. Экспорт продукции позволяет предприятиям формировать валютную выручку.

Между тем в минпромнауки области ожидают, что до конца года может быть запущено ещё около двух десятков новых и модернизированных линий на производствах региона.

Опубликовано в №... от 25.11.2020 под заголовком «...»