Сысертский хлебокомбинат не планирует возобновлять свою деятельность

Предприятие не производит хлеб с 1 сентября. Фото: Алексей Кунилов

Сысертский хлебокомбинат, о приостановке деятельности которого стало известно 1 сентября, не планирует возобновлять свою работу. Об этом "Областной газете" рассказал глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских.

- Вчера у нас было совещание с представителями правоохранительных и налоговых органов. Руководитель хлебокомбината на встрече сообщил, что свою работу предприятие возобновлять не будет, - пояснил глава. - Сейчас нам предстоит решить вопрос занятости сотрудников.

Готовность принять к себе на работу работников хлебокомбината высказали уже более десятка предприятий и предпринимателей. Только за один день удалось собрать около ста вакансий в разных сферах. В частности, бывших сотрудников хлебокомбината готовы трудоустроить к себе местные предприятия, которые занимаются выпечкой хлеба и кондитерских изделий. Их на территории городского округа - 11.

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что ещё с 31 августа сотрудники Сысертского хлебокомбината начали обращаться с вопросами о перспективах своего трудоустройства в местный центр занятости. Между тем, следственное управление СКР по Свердловской области организовало проверку сообщений о том, что сотрудникам Сысертского хлебокомбината не выплачивают зарплаты.