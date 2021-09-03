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Экономика / Промышленность
3 сентября 2021, 14:59

Сысертский хлебокомбинат не планирует возобновлять свою деятельность

Предприятие не производит хлеб с 1 сентября. Фото: Алексей Кунилов

Предприятие не производит хлеб с 1 сентября. Фото: Алексей Кунилов

Сысертский хлебокомбинат, о приостановке деятельности которого стало известно 1 сентября, не планирует возобновлять свою работу. Об этом "Областной газете" рассказал глава Сысертского ГО Дмитрий Нисковских

- Вчера у нас было совещание с представителями правоохранительных и налоговых органов. Руководитель хлебокомбината на встрече сообщил, что свою работу предприятие возобновлять не будет, - пояснил глава. - Сейчас нам предстоит решить вопрос занятости сотрудников. 

Готовность принять к себе на работу работников хлебокомбината высказали уже более десятка предприятий и предпринимателей. Только за один день удалось собрать около ста вакансий в разных сферах. В частности, бывших сотрудников хлебокомбината готовы трудоустроить к себе местные предприятия, которые занимаются выпечкой хлеба и кондитерских изделий. Их на территории городского округа - 11. 

Напомним, ранее "Областная газета" писала, что ещё с 31 августа сотрудники Сысертского хлебокомбината начали обращаться с вопросами о перспективах своего трудоустройства в местный центр занятости. Между тем, следственное управление СКР по Свердловской области организовало проверку сообщений о том, что сотрудникам Сысертского хлебокомбината не выплачивают зарплаты.

Областная газета Свердловской области

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