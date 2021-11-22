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Экономика / Промышленность
22 ноября 2021, 16:29

Сергей Пересторонин награждён знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени

Сергей Пересторонин

23 ноября Сергей Пересторонин отметит своё 60-летие. Фото: Алексей Кунилов.

Свердловский министр промышленности и науки Сергей Пересторонин отмечен знаком отличия "За заслуги перед Свердловской областью" II степени. Завтра, 23 ноября, ему исполнится 60 лет.

Как говорится в указе, подписанном главой региона Евгением Куйвашевым, министр награждён "за выдающиеся достижения в сфере социально-экономического развития Свердловской области". Соответствующий документ будет опубликован в свежем номере "Областной газеты".

Справка "ОГ":

Сергей Пересторонин родился в 1961 году в Свердловске (ныне Екатеринбург). Окончил Свердловский сельскохозяйственный институт и Уральскую академию госслужбы.

Работал в органах государственной власти Свердловской области на должности начальника межрегионального управления Федеральной службы по оборонному заказу по Уральскому федеральному округу.

С октября 2010 года по апрель 2012 года трудился в качестве первого зам руководителя администрации губернатора. В мае 2012 года был назначен заместителем гендиректора ЗАО "Уралсевергаз". В декабре 2013 года назначен руководителем администрации губернатора Свердловской области.

С июня 2016 года находится на посту министра промышленности и науки Свердловской области

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Областная газета Свердловской области

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