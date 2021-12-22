В Свердловской области построят новый завод по производству автоклавного газобетона

С применением газобетона качество строительства улучшилось. Фото: Галина Соловьёва.

Проект строительства нового завода по выпуску автоклавного газобетона "Твинблок" в Сысерти получил статус приоритетного инвестпроекта. Такое распоряжение подписал губернатор Свердловской области Евгений Куйвашев.

Статус участника приоритетного инвестиционного проекта позволяет предприятиям получать льготы по налогу на прибыль и налогу на имущество. Они берут на себя обязательства по объёму инвестиций, созданию новых рабочих мест. Также этот статус обязывает им гарантировать, что размер среднемесячной заработной платы после завершения инвестиционного проекта будет минимум в полтора раза выше средней зарплаты на этой территории. По статистике, на 1 рубль преференции поступает 6,8 рублей налоговых отчислений, привлекается 9,1 рубля инвестиций. Такие цифры приводит департамент информполитики региона.

Завод в Сысерти позволит создать 75 новых рабочих мест. Уже начато проектирование площадки. Завершить строительство планируется к концу 2023 года. Инвестиции в проект по предварительным подсчётам составят 2,5 млрд рублей.

Новый завод станет третьим предприятием по выпуску автоклавного газобетона в структуре группы компаний "Атомстройкомплекс". По словам её генерального директора Валерия Ананьева, появление этого материала позволило существенно улучшить качество строительства в нашем регионе, повсеместно внедрив высокоэффективную технологию двуслойной кладки. В числе её плюсов: она не требует применения утеплителя, обеспечивает надёжность и стабильность стеновых конструкций, их высокие теплоизоляционные свойства.

Два действующих завода выпускают 600 тысяч кубометров газобетона в год. Возможности нового предприятия позволят производить ежегодно 400 тысяч кубометров. Такой объём обеспечит высококачественными стеновыми блоками рынок частного и многоэтажного домостроения.

Ранее "Областная газета" писала, что Свердловская область получит 95 миллионов на компенсацию налоговых вычетов по инвестпроектам. также наше издание сообщало, что кабмин России отобрал инвестпроекты на Среднем Урале, которым компенсируют затраты на создание и модернизацию в регионе овощехранилищ. На поддержку четырёх свердловских проектов выделено более 12 млн рублей.