Свердловским аграриям выделено 12 миллионов на компенсацию затрат по созданию овощехранилищ

Кабмин России отобрал инвестпроекты в Свердловской области, которым компенсируют затраты на создание и модернизацию в регионе овощехранилищ. На поддержку четырёх свердловских проектов выделено более 12 млн рублей.
Речь идёт о трёх овощехранилищах в Богдановичском районе общей вместимостью 8 тыс. тонн и одном в Белоярском районе вместимостью 2 тыс. тонн. Реализацией проекта в Богдановичском районе занималась ООО "Даждь", а в Белоярском - АО АПК "Белореченский".
"Мы активно строим овощехранилища, чтобы сохранить как можно дольше урожай и обеспечить наших земляков качественной продукцией местных производителей", - передаёт слова главы регионального минАПК Артёма Бахтерева департамент информполитики Свердловской области.
По словам министра, все указанные овощехранилища уже введены в эксплуатацию. Осенью их загрузили картофелем и овощами из "борщевого набора".
Напомним, что ранее по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева свердловским аграриям из областного бюджета выделили 320 миллионов рублей на компенсацию финансовых потерь в связи с засухой.
Читайте также:
Правительство РФ направит на модернизацию свердловских молочных ферм 6 млн рублей.