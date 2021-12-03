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Экономика / Агропромышленный комплекс
3 декабря 2021, 17:33

Свердловским аграриям выделено 12 миллионов на компенсацию затрат по созданию овощехранилищ

Овощехранилище

Прошедшей осенью новые и обновлённые овщехранилища загрузили картофелем и овощами из "борщевого набора". Фото: Павел Ворожцов.

Кабмин России отобрал инвестпроекты в Свердловской области, которым компенсируют затраты на создание и модернизацию в регионе овощехранилищ. На поддержку четырёх свердловских проектов выделено более 12 млн рублей.

Речь идёт о трёх овощехранилищах в Богдановичском районе общей вместимостью 8 тыс. тонн и одном в Белоярском районе вместимостью 2 тыс. тонн. Реализацией проекта в Богдановичском районе занималась ООО "Даждь", а в Белоярском - АО АПК "Белореченский".

"Мы активно строим овощехранилища, чтобы сохранить как можно дольше урожай и обеспечить наших земляков качественной продукцией местных производителей", - передаёт слова главы регионального минАПК Артёма Бахтерева департамент информполитики Свердловской области.

По словам министра, все указанные овощехранилища уже введены в эксплуатацию. Осенью их загрузили картофелем и овощами из "борщевого набора".

Напомним, что ранее по решению губернатора Свердловской области Евгения Куйвашева свердловским аграриям из областного бюджета выделили 320 миллионов рублей на компенсацию финансовых потерь в связи с засухой.

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Областная газета Свердловской области

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