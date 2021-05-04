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4 мая 2021, 15:01

9% свердловчан имеют доходы ниже прожиточного минимума

Горсть денег

Число свердловчан с низкими доходами увеличилось на 4,8 тысячи по сравнению с 2019 годом. Фото: Алексей Кунилов

По данным за 2020 год, 388 тысяч жителей Свердловской области имеют денежные доходы ниже величины прожиточного минимума. Это 9% от общего населения региона.

Число свердловчан с низкими доходами увеличилось на 4,8 тысячи по сравнению с 2019 годом. При этом оно ниже показателей 2016-2018 годов.

По данным Свердловскстата, 27% населения области имеет среднедушевой доход от 27 до 45 тысяч рублей. Снизилось число свердловчан, зарабатывающих менее 7 тысяч, а также - более 45 и 60 тысяч рублей. Увеличились доли тех, кто получает от 10 до 27 тысяч.

Добавим, что средняя зарплата в 2020 году в Свердловской области составила 43 154 рубля. По сравнению с предыдущим годом она выросла на 4,9%.

Что касается общероссийских показателей, то, по данным Росстата, число малоимущих в стране в 2020 году сократилось на 300 тысяч человек. Этому способствовали рост зарплат, пенсий и регулярные выплаты социальных пособий.

Фото: данные Свердловскстата
Фото: данные Свердловскстата
Областная газета Свердловской области

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