Банковские вклады свердловчан за год увеличились на 1,2 миллиарда рублей

Жители Среднего Урала хранят в банках 783 миллиарда рублей. Фото: Алексей Кунилов

Объём банковских вкладов жителей Свердловской области, по данным на 1 июля, увеличился за год на 1,2 миллиарда рублей и достиг 783 миллиардов рублей. В среднем на одного жителя региона приходится 182 тысячи рублей банковских накоплений.

Свердловчане предпочитают хранить деньги в рублях. Доля таких вкладов составляет 89%. За год этот показатель практически не изменился, рассказали в пресс-службе Уральского главного управления Центрального банка РФ.

Вслед за ростом ключевой ставки ЦБ возросла и доходность по вкладам. Средняя максимальная ставка по вкладам для населения в ведущих банках в первой декаде июля составила 5,3%. Годом ранее она достигла 4,63%. Отмечается, что большая часть банков на территории Среднего Урала уже увеличили доходность по вкладам или в скором времени сделают это.

По словам начальника экономического управления Уральского ГУ Банка России Алексея Корикова, сейчас на финансовом маркетплейсе Банка России можно купить финансовые продукты дистанционно без географических ограничений. «На сегодняшний день ставки по вкладам на платформе находятся в диапазоне 3,5–8%», – рассказал Алексей Кориков, добавив, что все сделки на платформах маркетплейса Банка России регистрируются в специальном реестре. Выписка из него является официальным документом, подтверждающим факт сделки.

В то же время Свердловская область стала лидером по падению реальных доходов населения среди регионов Уральского федерального округа. Об этом заявил полномочный представитель Президента РФ в УрФО Владимир Якушев на недавней пресс-конференции в Тюмени. По его словам, большинство регионов округа находятся в «красной зоне». Как писала «Областная газета», реальный доход свердловчан в январе-марте 2021 года составил 89,6% к аналогичному периоду 2020 года, то есть снизился на 10,4%.